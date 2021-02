Mourinho verbaasd over mededeling Bale: ‘Verrast toen hij me dat vertelde’

Donderdag, 11 februari 2021 om 09:58 • Rian Rosendaal

De werkrelatie tussen José Mourinho en Gareth Bale lijkt verre van optimaal te zijn. De manager van Tottenham Hotspur werd eerder deze week onaangenaam verrast door de van Real Madrid gehuurde aanvaller, die sinds zijn rentree bij the Spurs nog maar bitter weinig heeft laten zien. Na afloop van de spectaculair verlopen bekerwedstrijd tegen Everton (5-4 nederlaag na verlenging) ging Mourinho dieper in op de hele situatie rondom Bale.

"We speelden zondag tegen West Bromwich Albion (2-0 overwinning, red.) en Gareth deed toen niet mee", zo liet Mourinho woensdagavond optekenen in de Engelse media. "Ik was dan ook verrast toen Gareth me maandag vertelde dat hij een scan wilde laten maken, omdat hij zich niet helemaal goed voelde. Hij heeft maandag dus niet meegetraind. Dinsdag dan weer wel, maar toen werd me gezegd dat Gareth aan de slag wilde gaan met de medische staf om te werken aan de spierblessure. Daarom was hij er nu dus niet bij", verklaarde de Tottenham-coach de absentie van Bale in de bekerkraker tegen Everton.

Mourinho kon woensdagavond niet exact vertellen waar Bale momenteel last van heeft. "Ik denk dat het geen duidelijke blessure is", ging de Portugese keuzeheer verder met zijn uitleg. "Gareth voelde zich gewoon niet helemaal comfortabel en kon daarom niet voluit meetrainen met ons." Mourinho voelde er weinig voor om de kwestie-Bale nog uitgebreider te behandelen. "We hebben net tegen Everton gespeeld en Gareth was niet inzetbaar. Ik ben open en eerlijk geweest over zijn situatie, maar ik zou nu graag weer over de wedstrijd willen praten", aldus de manager van Tottenham.

Bale kwam tot dusver pas tot 230 speelminuten in de Premier League namens Tottenham. In de laatste twee competitieduels, met West Bromwich en Chelsea, bleef de aanvaller uit Wales op de bank. Vooral het gebrek aan speelminuten tegen Chelsea zorgde voor verbazing bij de Engelse journalisten, wat weer zorgde voor ergernis bij Mourinho. "Goede vraag, maar jij verdient geen antwoord", snawude hij naar journaliste Alison Bender, die wilde weten waarom de manager ervoor koos om Bale negentig minuten op de bank te houden tegen the Blues.