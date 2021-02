José Mourinho: ‘Goede vraag, maar jij verdient geen antwoord’

Donderdag, 4 februari 2021 om 23:52 • Dominic Mostert

José Mourinho is niet louter negatief na de 0-1 nederlaag van Tottenham Hotspur tegen Chelsea in de Premier League. De oefenmeester incasseerde voor het eerst in zijn trainerscarrière twee opeenvolgende thuisnederlagen in competitieverband, maar het spel in de tweede helft biedt aanknopingspunten voor Mourinho. Na een tamme eerste helft toonde Tottenham na de rust wat meer vechtlust, maar het aantal grote kansen was beperkt.

In het interview met BT na de wedstrijd zei Mourinho dat hij tevreden is over de 'teamgeest' van zijn ploeg. "We kregen via Carlos Vinícius een goede kans", doelde Mourinho op een late kopbal van de aanvaller, die naast zeilde. "We kunnen de wedstrijd van de eerste tot de laatste minuut analyseren. Als je het pragmatisch wilt zien, is het simpel: één penalty, één doelpunt, 1-0. Aan het eind van de eerste helft zag ik een ploeg die het zwaar had, maar in de tweede helft was het tegenovergestelde het geval."

"We missen veel belangrijke spelers, maar de teamgeest in de tweede helft was uitstekend", vervolgde de Portugees. "We zijn niet blij met onze vorm, maar ik houd positieve gevoelens over aan de manier waarop we de wedstrijd beëindigden. Daarmee komt geen einde aan onze verdedigende fouten, maar we kunnen nog een beetje lachen en doorgaan." Mourinho hoopt dat Harry Kane, die kampt met een enkelblessure, over een week weer inzetbaar is. "Voor de andere geblesseerde spelers (Dele Alli, Sergio Reguilón en Giovani Lo Celso, red.) zal dat nog niet zo zijn."

Gareth Bale liep zich warm, maar bleef op de bank tegen Chelsea.

Mourinho kreeg na de wedstrijd ook een vraag van journaliste Alison Bender. Ze wilde weten waarom de trainer ervoor koos om Gareth Bale negentig minuten op de bank te houden. "Goede vraag, maar jij verdient geen antwoord", snauwde Mourinho. Bale kende zondag geen sterk optreden tegen Brighton & Hove Albion (1-0 nederlaag) en werd na een uur al naar de kant gehaald. De aanvaller raakte zijn basisplaats kwijt aan Carlos Vinícius. Op de persconferentie werd Mourinho andermaal gevraagd naar Bale. "Ik doe mijn best. Hij doet zijn best. We doen allemaal ons best."