Dramastart Huntelaar bij Schalke 04 krijgt vervolg met nieuwe blessure

Donderdag, 11 februari 2021 om 08:21 • Rian Rosendaal • Laatste update: 08:36

Klaas-Jan Huntelaar blijft kwakkelen met blessures sinds zijn terugkeer bij Schalke 04 vorige maand. De 37-jarige aanvaller kampte de laatste weken met een kuitblessure en volgens trainer Christian Gross is de routinier nu geblesseerd aan zijn andere kuit. Het is nog maar zeer de vraag of Huntelaar op tijd fit is voor de uitwedstrijd tegen 1. FC Union Berlin van aanstaande zaterdag.

"Misschien komt het door een verkeerde belasting, dat kan in zo'n situatie voorkomen", verklaart trainer Christian Gross in een reactie aan Kicker. "Hij is nog niet honderd procent belastbaar." De Zwitserse coach benadrukt dat Huntelaar ondanks alle tegenslag strijdbaar blijft. "Mentaal is hij wél honderd procent belastbaar, daar bestaat geen enkele twijfel over. Maar fysiek is het helaas nog niet zoals het zou moeten zijn." Gross hoopt dat Huntelaar op tijd fit is voor de derby met Borussia Dortmund op zaterdag 20 februari.

Huntelaar kwam tot dusver pas één, en ook nog eens als invaller, in actie voor Schalke. In de uitwedstrijd tegen Werder Bremen (1-1) bracht Gross de aanvaller in de slotfase binnen de lijnen als invaller. De van Ajax overgenomen spits kwam niet ongeschonden uit de strijd, want de daaropvolgende duels met VfL Wolfsburg (1-0) en RB Leipzig (0-3) gingen aan zijn neus voorbij. Huntelaar miste kort na zijn rentree in Gelsenkirchen ook al de ontmoetingen met 1. FC Köln (1-2) en Bayern München (0-4).

De blessuregevoeligheid van Huntelaar zorgt volgens Sport1 intern voor spanningen bij Schalke. Werner Leuthard, hoofd van de medische staf, zou spelers na een kwetsuur veel te snel laten terugkeren op het trainingsveld, waardoor het risico op nieuw blessureleed groot is. Het Duitse medium nam de onlangs in Duitsland teruggekeerde Huntelaar als voorbeeld. De Nederlandse spits kwam met een kwetsuur aan de kuit binnen bij Schalke 04, waardoor de duels met 1. FC Köln en Bayern sowieso te vroeg kwamen. Huntelaar kon uiteindelijk tien minuten meedoen in de uitwedstrijd tegen Werder Bremen, maar het debuut lijkt te vroeg te zijn geweest, daar de routinier nog niet geheel fit was.

Gross weigerde echter om met de beschuldigende vinger naar Leuthard te wijzen. "Ik wil niemand een verwijt maken. We hebben ons best gedaan om Klaas-Jan zo snel mogelijk fit te krijgen, maar daarin zijn we helaas niet geslaagd", zei de oefenmeester van Schalke kort na de 0-3 nederlaag van de hekkensluiter in de Bundesliga tegen RB Leipzig.