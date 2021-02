‘Afwezigheid Huntelaar vergroot interne spanningen bij dolend Schalke 04’

Zondag, 7 februari 2021 om 09:44 • Rian Rosendaal

De terugkeer van Klaas-Jan Huntelaar bij Schalke 04 is nog niet echt een doorslaand succes. In de vijf duels die de hekkensluiter in de Bundesliga speelde sinds de komst van de van Ajax afkomstige aanvaller kwam de 37-jarige aanvaller alleen een paar minuten in actie tegen Werder Bremen (1-1). Zaterdag ontbrak Huntelaar in de met 0-3 verloren thuiswedstrijd tegen RB Leipzig vanwege een kuitblessure. Intern zou er inmiddels de nodige kritiek zijn op Werner Leuthard, hoofd van de medische staf van Schalke 04.

Leuthard, tussen 2009 en 2011 onder toenmalig coach Felix Magath ook al werkzaam in de Veltins Arena, werd vorig jaar zomer aangesteld door de laagvlieger, nadat Schalke 04 in het seizoen 2019/20 werd bedolven onder de blessures. De clubleiding wilde daar paal en perk aan stellen, maar desondanks lijkt men in Gelsenkirchen voorlopig niet te slagen in die missie. Sport1 meldt dat er onvrede is over het feit dat geblesseerde spelers veel te snel terugkeren op het trainingsveld. Het Duitse medium neemt de onlangs in Duitsland teruggekeerde Huntelaar als voorbeeld.

De Nederlandse spits kwam met een kwetsuur aan de kuit binnen bij Schalke 04, waardoor hij de duels met 1. FC Köln en Bayern München aan zich voorbij moest laten gaan. Huntelaar kon uiteindelijk tien minuten meedoen in de uitwedstrijd tegen Werder Bremen, maar het debuut lijkt te vroeg te zijn geweest, daar de routinier nog niet geheel fit was. Huntelaar moest toezien hoe Schalke 04 midweeks werd uitgeschakeld door VfL Wolfsburg (1-0) in het Duitse bekertoernooi en drie dagen later ontbrak hij dus ook in de ontmoeting met RB Leipzig.

"Ik had hem er graag bij gehad op de bank", verwees trainer Christian Gross zaterdag na de nederlaag tegen RB Leipzig naar de afwezigheid van Huntelaar. "Klaas-Jan heeft er alles aan gedaan om fit te geraken en hij zet zich sowieso voor honderd procent in voor deze club. We hopen dat hij ons weer zo snel mogelijk kan helpen in de strijd tegen degradatie, maar helaas speelde zijn blessure weer op." Schalke bezet de achttiende plaats in de Bundesliga, met een achterstand van negen punten op de veilige vijftiende plaats. Er staan nog veertien speelronden op het programma dit seizoen.

Ondanks alles weigert Gross om met de beschuldigende vinger naar Leuthard te wijzen. "Ik wil niemand een verwijt maken. We hebben ons best gedaan om Klaas-Jan zo snel mogelijk fit te krijgen, maar daarin zijn we helaas niet geslaagd", aldus de Zwitserse coach, die tegen RB Leipzig Mark Uth geblesseerd zag uitvallen. "Ik geloof dat het om een hamstringblessure is, maar helemaal zeker weet ik dat niet", aldus de oefenmeester van het geplaagde Schalke 04.