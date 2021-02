Dortmund levert vakwerk met aantrekken Rijkhoff: ‘Ze wisten werkelijk alles’

Woensdag, 10 februari 2021 om 10:50 • Rian Rosendaal

Julian Rijkhoff koos er onlangs voor om de jeugdopleiding van Ajax in te ruilen voor de jeugdafdeling van Borussia Dortmund. Onder meer Marco van Basten zette openlijk vraagtekens bij de stap naar het buitenland van de pas zestienjarige spits. Zaakwaarnemer Dick van Burik heeft echter het gevoel dat Rijkhoff met Dortmund een goede en weloverwogen keuze heeft gemaakt.

"We zijn erg onder de indruk geraakt in het gesprek met de eindverantwoordelijken van Dortmund", zo verklaart Van Burik in een interview met BILD. "Ze wisten werkelijk alles over Julian, de scoutingsafdeling van Dortmund heeft werkelijk fantastisch werk afgeleverd. Hoe goed de club hem al kende, wat ze van plan zijn met Julian en hoeveel vertrouwen ze hebben in de samenwerking, dat heeft zeer veel indruk gemaakt op Julian en zijn ouders", aldus de belangenbehartiger van de aanvaller, die zelf bij Hertha BSC tien seizoenen actief was in de Bundesliga.

"De stap naar Dortmund komt voor Julian op het juiste moment", vervolgt Van Burik zijn uitleg. "De club heeft de laatste jaren bewezen een uitstekende omgeving te zijn voor jonge talenten. Jeugdspelers kunnen zich op het allerhoogste niveau uitstekend ontwikkelen", zo besluit de hoopvolle zaakwaarnemer van de Nederlandse aanvaller. Rijkhoff had zijn verblijf bij Ajax kunnen verlengen, maar de onderhandelingen over een contract liepen op niets uit. Dortmund zag vervolgens kans om Rijkhoff uit Amsterdam weg te plukken.

BILD geeft tevens inzage in de plannen van de technische leiding van Dortmund met Rijkhoff. De van Ajax overgekomen spits sluit in eerste instantie aan bij het Onder 17-elftal van de Duitse grootmacht, In het nieuwe seizoen maakt Rijkhoff dan de overstap naar Dortmund Onder-19. Volgens de Duitse krant hebben sportief directeur Michael Zorc en hoofd scouting Markus Pilawa er het volste vertrouwen in dat de door Ajax opgeleide aanvaller op termijn de stap maakt naar het eerste elftal van de nummer zes in de Bundesliga.

Voor Marco van Basten echter is het onbegrijpelijk dat Rijkhoff op zo'n jonge leeftijd bij Ajax vertrekt. "Ik vind het slecht management", zei de analist zondag in Rondo van Ziggo Sport. "Er is geen betere competitie voor jonge jongens in de categorie van zeventien, achttien of negentien jaar dan de Eredivisie." Volgens Van Basten doen talenten er goed aan om eerst twee of drie jaar te rijpen op het hoogste niveau van Nederland. “Daarna kan je doorzetten naar de grote landen of het grootste land dat er is. Dat is denk ik de beste opbouw, tenzij je Cristiano Ronaldo bent. Maar dat zijn ze over het algemeen niet. Al deze jongens, als je naar het verleden kijkt, die naar het buitenland zijn gegaan, lopen allemaal het spoor bijster. Dus het is gewoon onverstandig. Alleen: ze kiezen voor het geld. Ze kiezen voor het verhaal."