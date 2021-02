Tagliafico niet trots op nieuwe look: ‘Maar ik hoef niet knapper te worden'

Dinsdag, 9 februari 2021 om 19:49 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:58

Nicolás Tagliafico is op tijd hersteld van zijn oogblessure om woensdagavond aan de aftrap te verschijnen in de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker tegen PSV. De 28-jarige linksback van Ajax zal aantreden met een nieuwe look, want de Argentijn draagt een Edgar Davids-achtige bril ter bescherming van zijn kwetsbare rechteroog. "Mijn bril is iets groter dan de bril die hij gebruikte", lacht Tagliafico voor de camera van Ajax TV.

Tagliafico laat blijken niet trots te zijn op zijn nieuwe look. "Iedereen krijgt het nu toch te zien. Het staat me niet echt goed, maar ik hoef er niet knapper van te worden", lacht de Argentijn. "Het moet bescherming geven." Tagliafico liep de oogblessure op 28 januari op bij een botsing met Vangelis Pavlidis van Willem II. "Het herstel is heel snel gegaan. Mijn zicht is nog perfect. Ik moet alleen voorzichtig zijn en mijn oog beschermen. Het is zaak voor mij om te wennen aan de bril. Als het goed is draag ik hem maar een paar weken. Ik train er ook mee, zodat ik eraan kan wennen en me er goed bij voel in de wedstrijden."

Verder wordt Tagliafico gevraagd naar de dopingschorsing van André Onana en het niet inschrijven van Sébastien Haller voor de Europa League. "Dit zijn klappen die hard aankomen", erkent hij. "Maar wij zullen sterk zij, dichter naar elkaar toegroeien en hechter zijn dan ooit. We moeten vooruit kijken en er voor elkaar zijn op dit soort belangrijke momenten. We weten dat we een sterk en strijdbaar team zijn, met geweldige spelers, al zal een aantal van hen helaas niet kunnen spelen. Maar er staan altijd anderen klaar om dat gat op te vangen."

Tagliafico laat blijken wie Onana woensdag tegen PSV zal vervangen. "Maarten Stekelenburg is heel gemotiveerd", zegt hij. "Hij heeft veel ervaring en gaat het ook goed doen." Tagliafico en de overige Ajax-spelers zullen er alles aan doen om Onana te blijven steunen. "Hij is een jongen met veel persoonlijkheid. Hij zal strijden en tot het gaatje gaan om te bewijzen dat het slechts een vergissing was en dat ze de straf moeten verlagen."