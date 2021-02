Pascal Struijk wint van twee landgenoten en rukt op in middenmoot

Leeds United heeft maandagavond een overtuigende zege geboekt in de Premier League. Op Elland Road was de ploeg van trainer Marcelo Bielsa met 2-0 te sterk voor Crystal Palace, dat maar weinig in de melk te brokkelen had. Dankzij de zege klimt Leeds, ten koste van Arsenal, naar de tiende plek op de ranglijst; Palace blijft door de nederlaag steken op de dertiende positie.

Clubtopscorer Wilfried Zaha was de belangrijkste naam aan de kant van Palace die schitterde van afwezigheid: hij liep in het gewonnen duel met Newcastle United (1-2) een hamstringblessure op. Jairo Riedewald, afgelopen weekend nog trefzeker, en Patrick van Aanholt maakten wel deel uit van de basiself van manager Roy Hodgson. Beide spelers speelden op het middenveld bij de Londenaren. Bij Leeds was Pascal Struijk verantwoordelijk voor de Nederlandse inbreng.

De thuisploeg begon voortvarend aan de ontmoeting, daar de openingstreffer nog voor het verstrijken van de derde speelminuut gevonden werd. Stuart Dallas gaf de bal op de rand van het zestienmetergebied aan Jack Harrison, die ruimte maakte voor het schot en overtuigend binnenschoot: 1-0. Patrick Bamford kreeg twintig minuten nadat de ban gebroken was een goede mogelijkheid om de marge te verdubbelen, maar oog in oog met doelman Vicente Guaita schoot hij hoog over.

Zeven minuten na rust slaagde Leeds er alsnog in de voorsprong te vergroten. In eerste instantie wist Guaita nog op uitstekende wijze redding te brengen op een inzet van Raphinha, maar de sluitpost kon niet voorkomen dat Bamford uit de rebound alsnog de 2-0 op het scorebord zette. Hoewel Michy Batshuayi namens de bezoekers nog een mogelijkheid kreeg om de aansluitingstreffer te maken, kreeg hij zijn schot niet tussen de palen. Het laatste wapenfeit kwam van de voet van Harrison, wiens schot op de lat belandde.