Mohamed Salah bereikt dubbele mijlpaal en helpt Liverpool aan koppositie

Liverpool heeft zaterdagmiddag de koppositie gepakt in de Premier League. Op bezoek bij Crystal Palace had de ploeg van trainer Jürgen Klopp het niet makkelijk, maar werd er wel gewonnen: 1-2. Jean-Philippe Mateta opende de score namens de thuisploeg, waarna Mohamed Salah en Harvey Elliott de boel omdraaiden. Door de zege heeft Liverpool nu één punt meer dan nummer twee Arsenal, dat later op zaterdag nog in actie komt. Crystal Palace staat veertiende.

Bij Liverpool keerde Alisson Becker terug onder de lat. De Braziliaanse sluitpost kwam de afgelopen weken niet in actie vanwege een spierblessure, maar is inmiddels dus hersteld. Verder startten er bij de bezoekers drie voormalig Eredivisionisten in de basis: Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch en Konstantinos Tsimikas. Cody Gakpo begon op de bank. Dat gold ook voor Jaïro Riedewald aan de kant van Crystal Palace.

Liverpool domineerde in de openingsfase, maar echt grote kansen leverde dat niet op. De twee meest opvallende momenten in de eerste helft speelden zich aan de andere kant van het veld af.

Na een half uur zorgde Alisson op prachtige wijze dat Jefferson Lerma de score niet kon openen. De Colombiaanse middenvelder kreeg de bal op een presenteerblaadje, schoot van dichtbij hard in, maar met een katachtige reflex bracht Alisson redding. De bal stuiterde daarna overigens bijna alsnog over de lijn, maar ook dit kon de Braziliaanse goalie voorkomen.

Even later leek Crystal Palace een penalty te krijgen, na een overtreding van Van Dijk. Na inmenging van de VAR werd die beslissing echter teruggedraaid, omdat er een overtreding van Will Hughes op Wataru Endo aan vooraf was gegaan.

Tien minuten na rust kreeg Crystal Palace opnieuw een penalty, en opnieuw speelde de VAR daarbij een grote rol. Hij riep de scheidsrechter namelijk naar het scherm, omdat hij een overtreding van Jarell Amorin Quansah op Mateta had gezien. De scheidsrechter ging daarin mee, en Mateta benutte het buitenkansje zelf: 1-0.

De thuisploeg moest een kwartier voor tijd verder met tien man, toen Jordan Ayew zijn tweede gele kaart kreeg. Liverpool profiteerde daar vrijwel direct van: Salah schoot via een verdediger de 1-1 binnen. Die goal was voor de Egyptenaar een dubbele mijlpaal: het betekende zijn 200e officiële doelpunt voor Liverpool, én zijn 150ste Premier League-goal.

In de blessuretijd werd het nog mooier voor de bezoekers. Harvey Elliott haalde net buiten het strafschopgebied uit, en de bal zeilde de korte hoek in: 1-2. Dat bleek ook de eindstand.

???????????? ?????????????? ? Liverpool draait het helemaal om en komt via Elliott op een 1-2 voorsprong ??#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #CRYLIV pic.twitter.com/S3gnAEShmo — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) December 9, 2023

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Liverpool 16 11 4 1 21 37 2 Arsenal 15 11 3 1 19 36 3 Aston Villa 15 10 2 3 14 32 4 Manchester City 15 9 3 3 19 30 5 Tottenham Hotspur 15 8 3 4 7 27 6 Manchester United 15 9 0 6 0 27 7 Newcastle United 15 8 2 5 15 26 8 Brighton & Hove Albion 15 7 4 4 5 25 9 West Ham United 15 7 3 5 1 24 10 Chelsea 15 5 4 6 2 19 11 Brentford 15 5 4 6 2 19 12 Fulham 15 5 3 7 -5 18 13 Wolverhampton W. 15 5 3 7 -5 18 14 Crystal Palace 16 4 4 8 -8 16 15 AFC Bournemouth 15 4 4 7 -12 16 16 Nottingham Forest 15 3 4 8 -11 13 17 Everton 15 6 2 7 -2 10 18 Luton Town 15 2 3 10 -14 9 19 Burnley 15 2 1 12 -18 7 20 Sheffield United 15 1 2 12 -30 5

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties