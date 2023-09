Voormalig Twente-verdediger duwt Man United en Ten Hag dieper in de problemen

Zaterdag, 30 september 2023 om 17:53 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:33

Manchester United heeft zaterdag op Old Trafford zijn vierde competitienederlaag van het seizoen geleden. De ploeg van manager Erik ten Hag kreeg Crystal Palace op bezoek, maar kwam een fraaie treffer van voormalig FC Twente-verdediger Joachim Andersen niet meer te boven: 0-1. Door de volgende zeperd blijven the Red Devils steken op een teleurstellende tiende plaats in de Premier League.

United plaatste zich dinsdag nog eenvoudig op Old Trafford ten koste van Palace (3-0) voor de achtste finales van de EFL Cup. Vier dagen later besloot Ten Hag zijn basiself op vier plaatsen te wijzigen. Facundo Pellistri maakte zijn basisdebuut in de Premier League, terwijl de ziekenboeg nog altijd overvol was. De Nederlandse oefenmeester kon nog geen beroep doen op onder meer Lisandro Martínez, Aaron Wan-Bissaka, Luke Shaw, Sergio Reguilón en Tyrell Malacia. Donny van de Beek begon op de bank, terwijl Sofyan Amrabat weer als noodoplossing de linksbackpositie invulde. Jaïro Riedewald moest bij de bezoekers genoegen nemen met een reserverol.

Zowel United als Palace was na een rustige openingsfase dicht bij de openingstreffer. Marc Guéhi zag zijn kopbal eerst rakelings naast de paal belanden, waarna Rasmus Højlund aan de overzijde doelman Sam Johnstone wist te verschalken. Tyrick Mitchell toonde zich echter alert door de bal vlak voor de doellijn weg te werken. The Eagles slaagden er vervolgens in om de ban op schitterende wijze te breken via Andersen, die de bal met de binnenkant van zijn voet in de bovenhoek schoot: 0-1.

Ten Hag besloot in de rust geen wissels in te brengen en gaf zijn elftal kans om de wedstrijd om te buigen. Met de steun van het thuispubliek in de rug dwongen Bruno Fernandes en Højlund sluitpost Johnstone tot een uiterste redding. Juist op het moment dat de storm even was gaan liggen, kroop Palace door het oog van de naald doordat de bal via de benen van Palace-verdedigers Andersen en Mitchell net voorlangs ging. Met onder meer Anthony Martial, Christian Eriksen en Van de Beek als verse krachten in de ploeg slaagde United er in de slotfase niet meer in om een punt uit het vuur te slepen.