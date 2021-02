VAR speelt hoofdrol in kraker tussen Fenerbahçe en Galatasaray

Zaterdag, 6 februari 2021 om 19:04 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 19:21

Galatasaray heeft zaterdag de kraker tegen aarsrivaal Fenerbahçe in de Süper Lig gewonnen. De ontmoeting in het Sükrü Saracoglu, goed voor honderd minuten speeltijd, eindigde in 0-1 dankzij een doelpunt van Mostafa Abdallah, al speelde ook de VAR een belangrijke rol in de eindstand in Istanbul. Bij Galatasaray stond Ryan Donk negentig minuten binnen de lijnen; Ryan Babel maakte twaalf minuten voor het einde zijn opwachting als vervanger van Arda Turan. Bij het team van trainer Erol Bulut kwam Ferdi Kadioglu niet van de bank af.

Na 54 minuten spelen brak Galatasaray de ban. Fenerbahçe probeerde uit te breken, maar werd ruimschoots voor de middenlijn gestopt. Emre Kilinç rukte op en bezorgde de bal bij Abdallah, die Serdar Aziz op de rand van het strafschopgebied eenvoudig uitspeelde en het leer vervolgens laag in de rechterhoek achter doelman Altay Bayindir mikte: 0-1. Een schitterend moment voor de Egyptenaar, die vier dagen geleden in zijn debuut tegen Istanbul Basaksehir (3-0) al trefzeker was geweest.

Bulut koos nog geen tien minuten later voor de entree van Mesut Özil en Papiss Cissé. Met een frisse wind in het team dacht Fenerbahçe een kwartier voor tijd op gelijke hoogte te komen toen Ozan Tufan de bal uit een vrije trap van Özil vanaf de rechterkant achter doelman Fernando Muslera kopte. De VAR keurde het doelpunt echter niet goed, daar Tufan met zijn arm vóór Taylan Antalyali stond en dus buitenspel liep.

In de slotfase van de altijd beladen derby bleef het spannend. Een vrije trap van Özil richting de linkerkruising was een makkelijke prooi voor Muslera en een uitbraak van Babel had een beter lot verdiend dan een schot hoog over het doel van Bayindir. Cissé claimde nog een strafschop na een duel met Donk, maar daar wilde scheidsrechter Cüneyt Çakir niet aan.

Fenerbahçe en Galatasaray hebben nu evenveel punten, 48, na 23 speeldagen in de Süper Lig, waar het onderling resultaat doorslaggevend is. Het eerste duel in het Türk Telekom Stadium eindigde doelpuntloos: 0-0. Stadsgenoot Besiktas kan zondag ook op 48 punten komen als thuis van Konyaspor wordt gewonnen.