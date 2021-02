Roda JC doet Jong PSV pijn; solo van 75 meter bij Volendam - Excelsior

Vrijdag, 5 februari 2021 om 22:58 • Daniel Cabot Kerkdijk

Roda JC Kerkrade heeft zes dagen na de 0-5 overwinning op FC Dordrecht wederom een ruime zege geboekt in de Keuken Kampioen Divisie. In het eigen Parkstad Limburg Stadion liet de ploeg van trainer Jurgen Streppel geen spaan heel van Jong PSV: 5-1. Roda bezet de achtste plek op de ranglijst met 35 punten; de Eindhovenaren blijven steken op plek zestien met 20 punten. Tegelijkertijd wist Excelsior in de slotfase een zege te boeken op bezoek bij FC Volendam: 0-2. Het tweede Rotterdamse doelpunt was het fraaist, daar Mats Wieffer na een lange solo zijn eerste treffer maakte in het shirt van Excelsior.

Roda JC Kerkrade - Jong PSV 5-1

Het Eindhovense beloftenteam begon met goede intenties aan de wedstrijd, maar de eerste gevaarlijke aanval draaide op niets uit. Vervolgens nam de thuisploeg het initiatief over, om dat vervolgens niet meer uit handen gegeven. Na zeven speelminuten kwam Roda aan de leiding. Benjamin Bouchouari had een fraaie dribbel in huis en bediende vervolgens Patrick Pflücke, die de bal goed meenam en binnenschoot: 1-0. Tien minuten later was de middenvelder opnieuw trefzeker. Ditmaal kwam de assist van Thijmen Goppel, die een goede teruglegbal in huis had.

Waar Goppel bij het tweede doelpunt nog de aangever was, zette hij zijn naam bij de volgende treffer zelf op het scorebord met een bekeken stiftbal: 3-0. Na een klein uur spelen werd de voorsprong nog verder uitgebreid door Fabian Serrarens, die de bal snoeihard in de kruising schoot. Jong PSV deed weliswaar nog wat terug via Fode Fofana: hij verschalkte doelman Maxime Delanghe na een pass van Dante Rigo. De eindstand werd op het scorebord gezet door Danny Bakker, die na een steekbal van Stefano Marzo en een overstapje van Dylan Vente keurig afrondde: 5-1.

FC Volendam - Excelsior 0-2

Het duel was wellicht heel anders afgelopen als Samuele Mulattieri in het openingskwartier niet tot tweemaal toe had nagelaten de score te openen. Hoewel ook het restant van de het eerste bedrijf erg aantrekkelijk was van beide kanten, werd de ban niet gebroken. Het spelbeeld bleef na rust gelijk: zowel Volendam als Excelsior creëerde de nodige mogelijkheden, maar door het gebrek aan scherpte voor het doel bleef de 0-0 stand lange tijd op het scorebord staan.

Wat een solo van Mats Wieffer! Hij loopt 75 meter met de bal en maakt het dan geweldig af ?? pic.twitter.com/R10BLQ0ndg — ESPN NL (@ESPNnl) February 5, 2021

Alex Plat kreeg namens de thuisploeg nog een goede kans om te scoren, maar zijn schot werd knap gestopt door doelman Alessandro Damen. Uiteindelijk trokken de Rotterdammers toch nog aan het langste eind. Reuven Niemeijer gleed op aangeven van Brandon Ormonde-Ottewill de 0-1 binnen. In de laatste minuut van de blessuretijd maakte Wieffer na een solo vanaf eigen helft de 0-2. Hij passeerde twee tegenstanders en stifte de bal vervolgens in het doel. Dankzij de zege klimt Excelsior, dat 30 punten heeft, naar de tiende plek op de ranglijst; Volendam bezet met 37 punten de zevende positie.