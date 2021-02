Hakim Ziyech steekt André Onana hart onder de riem met drie woorden

Vrijdag, 5 februari 2021 om 18:35 • Laatste update: 21:33

André Onana heeft vrijdag talloze steunbetuigingen ontvangen van collega-voetballers. De doelman van Ajax werd door de UEFA voor een jaar uitgesloten van deelname aan profvoetbal, nadat uit een dopingcontrole bleek dat hij een tablet van het medicijn Lasimac, met daarin het verboden middel furosemide, had ingenomen. Ploeggenoten, ex-ploeggenoten en andere voetballers spreken via sociale media hun steun uit voor Onana.

Onana publiceerde vrijdagmiddag een statement op zijn Instagram-pagina, waarin hij toelichtte dat hij het medicijn, dat aan zijn vrouw was uitgeschreven na haar zwangerschap, aanzag voor een aspirine. Hij verzekerde fel tegenstander te zijn van doping en kondigde aan in beroep te gaan tegen zijn schorsing. Van ex-Ajacieden als Hakim Ziyech, Donny van de Beek, Davinson Sánchez, Matthijs de Ligt, Bruno Varela, Ryan Babel, Noa Lang, Siem de Jong, Bertrand Traoré, Richairo Zivkovic, Mario Melchiot en Klaas-Jan Huntelaar ontvangt hij hartverwarmende reacties. "Head up, brother", schrijft Ziyech bijvoorbeeld.

Ook huidige Ajacieden als Zakaria Labyad, Quincy Promes, Ryan Gravenberch, Noussair Mazraoui, Lassina Traoré en Perr Schuurs spreken hun steun uit met emoji's, evenals collega-keeper Nick Marsman van Feyenoord en PSV-aanvoerder Denzel Dumfries. Tot slot steken Kameroens internationals Michael Ngadeu-Ngadjui, Wilfrid Kaptoum en Ambroise Oyongo, die uitkomen voor respectievelijk KAA Gent, New England Revolution en Montpellier, hun ploeggenoot van het nationale elftal een hart onder de riem. "Sterkte, broeder", schrijft Oyongo.