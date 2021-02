Real Madrid stelt Sergio Ramos ultimatum voor contractverlenging

Donderdag, 4 februari 2021 om 16:26 • Jeroen van Poppel

Real Madrid wil uiterlijk in maart weten van Sergio Ramos of hij ingaat op de aanbieding om zijn contract te verlengen, zo meldt het dagblad ABC. De 34-jarige aanvoerder heeft de optie om zijn aflopende verbintenis met twee seizoenen te verlengen, maar zal daarbij akkoord moeten gaan met een salarisverlaging.

Aanvankelijk wilde Real Madrid slechts één jaar verlengen met de mandekker, maar na moeizame onderhandelingen besloot de Spaanse grootmacht toch een tweejarig voorstel neer te leggen. Het jaarsalaris van Ramos ligt daarbij wel tien procent lager dan in zijn huidige verbintenis. De centrumverdediger heeft de aanbieding van de Koninklijke al langere tijd in overweging, maar heeft vooralsnog niets laten weten aan zijn werkgever. Mocht Ramos vóór 1 april niet ingaan op het aanbod, dan trekt Real Madrid het voorstel in en zal in de zomer een transfervrij vertrek volgen voor de Spaans recordinternational, zo klinkt het.

Al langere tijd gaan geruchten dat Manchester City belangstelling heeft om Ramos in te lijven. Begin januari kwam ESPN voor het eerst met dat nieuws, donderdag bevestigt ABC het nogmaals. Ramos schermt volgens El País ook met een aanbieding van Paris Saint-Germain, iets dat volgens bronnen rond de Franse topclub overigens helemaal niet aan de orde is.

Zo komt er mogelijk na zestien jaar een einde aan het dienstverband van Ramos bij Real, dat hem in 2005 overnam van Sevilla. De verdediger groeide in de Spaanse hoofdstad uit tot een clubicoon en won onder meer vier keer de Champions League. Real Madrid werkt al langere tijd aan de komst van David Alaba, die bij Bayern München beschikt over een aflopend contract. Volgens Marca is de Spaanse topclub zelfs al akkoord met de 28-jarige verdediger, al wordt dat door zijn entourage voorlopig ontkend.