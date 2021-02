Dortmund heeft 120 minuten nodig tegen Paderborn en dankt Haaland

Dinsdag, 2 februari 2021 om 23:27 • Yanick Vos • Laatste update: 23:28

Borussia Dortmund heeft zich dinsdagavond met veel moeite geplaatst voor de kwartfinales van de DFB Pokal. Waar Bayer Leverkusen zich eerder op de avond blameerde tegen vierdedivisionist Rot-Weiss Essen, moest Dortmund ook even vrezen voor uitschakeling tegen SC Paderborn. De club uit de 2. Bundesliga kwam terug van een 2-0 achterstand en dwong in blessuretijd een verlenging af. In het extra halfuur dat volgde maakte Erling Haaland het verschil: 3-2.

Bayern München liet zich in januari al verrassen door Holstein Kiel, terwijl Leverkusen dinsdag na verlenging met 2-1 onderuit ging tegen Essen. Dortmund was dus gewaarschuwd tegen de nummer negen van de 2. Bundesliga. De thuisploeg kwam sterk uit de startblokken, met een doelpunt van Emre Can na zes minuten als gevolg. Na een hoekschop van Jadon Sancho kreeg de achterhoede van Paderborn de bal niet weggewerkt. Can kreeg de bal uit de kluts voor zijn voeten en haalde uit: 1-0. Niet lang daarna werd Sancho de diepte ingestuurd door Erling Haaland. De Engels international was niet meer bij te halen voor de verdedigers van Paderborn en tekende voor de 2-0.

Dortmund zat op rozen doordat het de marge al in een kwartier tijd op twee had gebracht. De thuisploeg leek daardoor een eenvoudige bekeravond tegemoet te gaan en een ruime zege lonkte. Toch slaagde Dortmund er niet in om de score verder uit te breiden. Paderborn kwam beter in de wedstrijd en kreeg hoop op een stunt toen Julian Justvan tien minuten voor tijd de 2-1 op het scorebord bracht. Door zijn doelpunt ontstond een boeiende slotfase, waarin de wedstrijd twee kanten op kon. Diep in blessuretijd leek Haaland de wedstrijd te beslissen met een doelpunt vanuit de counter. Dat feestje ging niet door, want aan de andere kant van het veld had de VAR een overtreding gezien van Felix Passlack in het strafschopgebied. Paderborn kreeg een strafschop en die werd in de 97ste minuut benut door Prince-Osei Owusu. Paderborn had een verlenging afgedwongen en een volgende stunt in het Duitse bekertoernooi leek aanstaande.

Paderborn zat beter in de wedstrijd dan Dortmund en het vertrouwen groeide bij de bezoekers. Dortmund beschikt met Haaland echter over een speler die op ieder moment een wedstrijd kan beslissen en dat deed hij dan ook na vijf minuten in de verlenging. Thomas Delaney stuurde hem weg met een prachtige steekbal en Haaland maakte geen fout oog in oog met Paderborn-keeper Leopold Zingerle. De VAR dacht aan buitenspel, maar nadat de beelden bijna vijf minuten werden bestudeerd kwam de videoscheidsrechter tot de conclusie dat het een geldig doelpunt betrof. Minuten later kreeg Haaland opnieuw een levensgrote kans, maar deze keer kwam Zingerle als winnaar uit het duel met de Noorse spits. Paderborn drong aan en dwong Dortmund terug in een spannende slotfase, maar een doelpunt zat er niet meer in.