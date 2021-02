Ajax noteert met recordbedrag voor Haller op een na duurste transfer

Dinsdag, 2 februari 2021 om 09:21 • Rian Rosendaal

Ajax gaf ondanks de aanhoudende coronacrisis toch een flink bedrag uit tijdens de nu gesloten transferwindow. Voor de van West Ham United afkomstige Sébastien Haller werd een recordbedrag van 22,5 miljoen euro neergelegd. Slechts één speler was in januari nóg duurder dan de aanvaller. West Ham, dat Haller dus zag terugkeren in de Eredivisie, betaalde zelf omgerekend 23,1 miljoen euro voor Saïd Benrahma, die definitief werd overgenomen van de Londense stadgenoot Brentford.

Tijdens de afgelopen transferperiode werden slechts vijf transfers van twintig miljoen euro of meer afgerond. Amad Diallo maakte voor 21 miljoen euro de overstap van Atalanta richting Manchester United en Dominik Szoboszlai werd door RB Leipzig voor 20 miljoen euro opgehaald bij zusterclub Red Bull Salzburg. Krépin Diatta tenslotte verliet Club Brugge voor eenzelfde bedrag voor een nieuw avontuur bij AS Monaco. Door de coronacrisis weigerden veel clubs om met geld te smijten en in veel gevallen werd gekozen voor huurovereenkomsten.

Het komt overigens niet vaak voor dat een Nederlandse clubs in de top drie van transferdeals eindigt, want doorgaans is de achterstand van Eredivisie-clubs op de clubs in de Europese topcompetities bijzonder groot. Haller, voor wie dus ruim 22 miljoen euro werd betaald, heeft momenteel een marktwaarde van 30 miljoen euro. De speler met de hoogste marktwaarde (40 miljoen euro volgens Transfermarkt) die is verhuurd is overigens Martin Ödegaard, die door Real Madrid naar Arsenal werd gestuurd.

De top 10 duurste aankopen in januari

SPELER SEIZOEN VAN NAAR MIN. BEDRAG MAX. BEDRAG 1. Saïd Benrahma 2020/21 Brentford West Ham United 23,1 miljoen 23,1 miljoen 2. Sébastien Haller 2020/21 West Ham United Ajax 22,5 miljoen 22,5 miljoen 3. Amad Diallo 2020/21 Atalanta Manchester United 21 miljoen 21 miljoen 4. Dominik Szoboszlai 2020/21 Red Bull Salzburg RB Leipzig 20 miljoen 20 miljoen 5. Krépin Diatta 2020/21 Club Brugge AS Monaco 20 miljoen 20 miljoen 6. Nicolò Rovella 2020/21 Genoa Juventus 18 miljoen 18 miljoen 7. Paulinho 2020/21 Sporting Braga Sporting Portugal 16 miljoen 16 miljoen 8. Morgan Sanson 2020/21 Olympique Marseille Aston Villa 15,8 miljoen 15,8 miljoen 9. Geoffrey Kondogbia 2020/21 Valencia Atlético Madrid 15 miljoen 15 miljoen 10. Pedro 2020/21 Fiorentina Flamengo 14 miljoen 14 miljoen