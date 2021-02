Melvin Platje keert terug op Nederlandse velden: ‘Voor ons een buitenkansje’

Maandag, 1 februari 2021 om 11:26 • Yanick Vos • Laatste update: 11:38

De Graafschap heeft zich versterkt met Melvin Platje. De 32-jarige aanvaller komt op huurbasis over van Bali United. Platje kwam al enige tijd niet in actie doordat de competitie in Indonesië stil is komen te liggen door het coronavirus. Manager voetbalzaken Peter Hofstede noemt Platje ‘een buitenkansje’.

Platje had al avonturen achter de rug in Azerbeidzjan, België, Duitsland, Frankrijk en Zweden toen hij in 2018 Telstar inruilde voor een avontuur bij Bali United. In Indonesië kwam hij al enige tijd niet meer in actie. “Ik ben erg blij dat ik weer lekker kan voetballen”, reageert Platje op de clubwebsite van de club uit de Keuken Kampioen Divisie. “De komende periode ga ik alles uit de kast halen om van meerwaarde te zijn voor De Graafschap.”

“Melvin halen was voor ons een buitenkansje”, zegt Hofstede. “Hij wil graag hier voetballen en wij denken hem, met al zijn ervaring en doelgerichtheid, goed te kunnen gebruiken in jacht om onze doelstelling te behalen.” Aanstaande zaterdag kan Platje debuteren voor De Graafschap in de uitwedstrijd tegen FC Den Bosch. Na dit seizoen keert hij terug naar Bali United, waar hij een doorlopend contract heeft.