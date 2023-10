Melvin Platje geeft Kwakman weinig vleiende bijnaam; analist reageert gevat

Woensdag, 11 oktober 2023 om 00:03 ‚ÄĘ Mart van Mourik

Melvin Platje heeft een weinig vleiende bijnaam voor Kees Kwakman. De spits, die nu onder contract staat bij tweededivisionist AFC, reageert onder een post over de contractverlenging van de uitzendrechten van ESPN te hopen dat de betaalzender niet verlengt met Kwakman. ‚ÄúAls jullie maar niet verlengen met Kees Kwalman. Wat een gezeik altijd‚ÄĚ, schrijft hij. Kwakman reageert gevat. ‚ÄúGelukkig zenden we die tweede divisie niet meer uit, anders was ik gaan stukadoren.‚ÄĚ Kwakman en Platje kennen elkaar mogelijk goed en kunnen met elkaar dollen, aangezien het duo uit Volendam komt.