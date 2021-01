Weghorst scoort en zet met VfL Wolfsburg grote stap in bovenste regionen

Zondag, 31 januari 2021 om 19:57 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:59

VfL Wolfsburg heeft zondag een reuzenstap gezet in de Bundesliga. De ploeg van trainer Oliver Glasner was in eigen huis met 3-0 te sterk voor SC Freiburg en klom daarmee drie plekken op de ranglijst, waardoor men na zondagavond derde staat. Wout Weghorst bewees andermaal zijn waarde voor de thuisploeg. De Nederlander nam de tweede treffer voor zijn rekening en bracht zijn seizoenstotaal daarmee op dertien treffers.

Beide ploegen begonnen afwachtend aan het duel en verzuimden het initiatief te nemen. Het eerst moment van opwinding leverde ook direct de eerste treffer op. Freiburg kreeg bal niet weg uit een hoekschop, waarna het leer voor de voeten viel van John Anthony Brooks. De Amerikaan dacht niet na en schoot raak met een halve volley: 1-0. Het betekende voor de verdediger zijn tweede treffer van het seizoen. Wolfsburg drukte vervolgens door en verdubbelde nog voor rust de voorsprong. Weghorst werd op maat bediend door Renato Steffen en schoot de bal diagonaal langs Florian Müller in de rechterhoek: 2-0.

Even voor zijn treffer leek Weghorst de strijd te moeten staken vanwege een overtreding van Baptiste Santamaria, maar de spits verbeet de pijn en bewees weer eens zijn waarde. In de tweede helft leek Freiburg al snel de aansluitingstreffer te maken, maar Santamaria raakte de lat. De middenvelder stond aan het einde van een mooie aanval, maar kopte op het aluminium boven doelman Koen Casteels. Ook een poging vanaf de grond van Santamaria trof twee minuten later geen doel en ging rakelings langs de linkerpaal.

Freiburg verdiende op basis van het veldspel een treffer in de tweede helft, maar moest toezien hoe Wolfsburg aan de andere kant scoorde. Steffen verschalkte Müller op aangeven van Weghorst voor de derde keer, maar werd teruggevlagd en -gefloten wegens buitenspel. Na kansen van Weghorst en Lucas Höler (Freiburg) was het Yannick Gerhardt die Wolfsburg alsnog de derde treffer bezorgde. De middenvelder profiteerde optimaal van een fout van Philipp Lienhart, die de bal zomaar inleverde en Gerhardt op aangeven van Ridle Baku de 3-0 zag maken.