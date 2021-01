Liverpool grijpt broodnodige overwinning via prachtige aanvallen

Zondag, 31 januari 2021 om 19:34 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:34

Liverpool heeft zondagavond goede zaken gedaan met het oog op de ranglijst in de Premier League. De ploeg van Jürgen Klopp had het lang moeilijk met West Ham United, maar sloeg in de tweede helft toe: 1-3. Mohamed Salah was de grote man aan de kant van de bezoekers. De Egyptenaar scoorde in een tijdsbestek van tien minuten twee fraaie treffers en bracht zijn seizoenstotaal op vijftien doelpunten. Georginio Wijnaldum, die zijn tweehonderdste wedstrijd speelde namens Liverpool, nam de derde treffer voor zijn rekening.

Klopp kon tegen West Ham niet beschikken over de geblesseerde Sadio Mané en liet Roberto Firmino op de bank beginnen, waardoor Xherdan Shaqiri en Divock Origi de aanval completeerden met Salah. Beide ploegen stelden uitermate teleur in de eerste helft. Het was West Ham dat op basis van de kansenverhouding de meeste aanspraak maakte op een voorsprong. De ploeg van manager David Moyes kwam er halverwege de eerste helft gevaarlijk uit aan de linkerkant, waarna Saïd Benrahma vanaf de rand van de zestien mocht aanleggen. De aanvaller zag zijn inzet echter ternauwernood met het hoofd worden gekeerd door Andrew Robertson.

Het was tevens het enige moment van opwinding voor rust. Liverpool speelde zeer matig en had weinig diepgang, maar kwam na de pauze aanzienlijk beter voor de dag. Na een goede individuele actie vanaf links van Origi leek Salah de bal voor het intikken te hebben, maar de spits zag Aaron Cresswell redden met een uitgestoken been. Niet veel later was het wel raak voor Salah, nadat Klopp Curtis Jones binnen de lijnen had gebracht voor James Milner. Milner liet Klopp weten weinig te begrijpen van die wissel, maar moest even later wel toezien hoe zijn vervanger een cruciale rol speelde bij de openingstreffer. Jones bezorgde de bal na goed doorzetten bij Salah, waarna de Egyptenaar de bal voor zijn favoriete linkerbeen legde en raak krulde in de verre hoek: 0-1.

Niet normaal hoe snel Liverpool FC voor het doel van West Ham United staat. Geplaatst door voetbalzone op Zondag 31 januari 2021

Liverpool had in de tweede helft meer grip op de wedstrijd en gooide het duel tien minuten later in het slot. Uit een corner van West Ham kwamen de bezoekers er razendsnel uit en was het Shaqiri die vanaf de linkerkant Salah vrij voor Lukasz Fabianski zette. Salah nam aan met rechts en rondde formidabel af met een subtiele voetbeweging: 0-2. Klopp bracht vervolgens Firmino binnen de lijnen en zag hoe de Braziliaan na een schitterende combinatie met de eveneens ingevallen Alex Oxlade-Chamberlain Wijnaldum in stelling bracht om van dichtbij de 0-3 te maken.

Georginio Wijnaldum kan zijn geluk niet op na deze WEERGALOZE goal van Liverpool FC ?? Geplaatst door voetbalzone op Zondag 31 januari 2021

Daarmee was het verzet van West Ham niet gebroken. De thuisploeg, die over de hele wedstrijd gezien prima weerstand bood, tekende in de slotfase voor de eretreffer, toen Craig Dawson een doorgeschoten hoekschop van Cresswell van dichtbij tegen de touwen kopte: 1-3. Het was tevens het laatste wapenfeit, waardoor Liverpool de tweede zege op rij boekte en stijgt naar de derde plek op de ranglijst, op vier punten achterstand van Manchester City. De ploeg van manager Josep Guardiola speelde wel een wedstrijd minder.