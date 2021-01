Feyenoord doet zaken met NAC Breda en kan belletje van VVV verwachten

Zondag, 31 januari 2021 om 17:46 • Laatste update: 17:53

NAC Breda wil Marouan Azarkan tot het einde van het seizoen van Feyenoord huren, zo bevestigt trainer Maurice Steijn in gesprek met BN De Stem. Verder is VVV-Venlo in de zoektocht naar een vervanger voor de naar Al-Ittihad vertrokken Evert Linthorst uitgekomen bij Achraf El Bouchataoui. De 21-jarige middenvelder heeft nog een contract tot medio 2022 bij Feyenoord, waar hij nog nooit in het eerste elftal speelde.

Met Azarkan haalt Steijn een gewenste versterking in huis, al is het niet zeker dat de aanvaller ook direct in aanmerking komt voor een basisplek. "Azarkan wil graag minuten maken, maar we hebben hem niks beloofd”, maakt Steijn duidelijk. “Ik heb gezegd: 'Je mag aansluiten en je vecht het maar uit met de rest.'” Bij NAC, dat momenteel vijfde staat in de Keuken Kampioen Divisie, zal Azarkan de concurrentiestrijd moeten aangaan met onder meer Nick Venema en Kaj de Rooij.

Toch schuift de trainer van de Brabanders niet onder stoelen of banken dat hij uitkijkt naar de komst van Azarkan. "Zaterdag heb ik met hem gesproken. Hij mag verhuurd worden, daar Feyenoord hem graag minuten wil laten maken. Ik ken hem uit het verleden. Hij is een vaardige buitenspeler, een type dat we nog niet in de selectie hebben. We hebben een aantal jongens dat in de diepte kan spelen, maar hij is met name handig in de kleine ruimte." Naar verluidt wordt de komst van de negentienjarige buitenspeler, die twee wedstrijden in de hoofdmacht van Feyenoord speelde, later op de zondag of op maandag wereldkundig gemaakt.

Daarnaast is de kans groot dat Feyenoord zaken gaat doen met VVV, dat volgens de Limburger graag El Bouchataoui zou inlijven. De jeugdinternational kwam in de tweede helft van vorig seizoen op huurbasis uit voor FC Dordrecht, waarvoor hij acht keer in actie kwam. Hij is de beoogde opvolger van Linthorst, die deze eind januari zijn handtekening zette onder een lucratief contract in de Verenigde Arabische Emiraten. Aangezien de beloftenploeg van Feyenoord al sinds december geen wedstrijden meer speelt, worden er meerdere spelers elders gestald om aan speelminuten te komen.

Een andere speler die aanvankelijk deel uitmaakte van dit elftal en mogelijk deze maand vertrekt, is Jordy Wehrmann. Tijdens de persconferentie na het gewonnen duel met PSV (3-1) erkent Dick Advocaat dat Wehrmann ‘wel met iets bezig is’. "Meer weet ik eerlijkheidshalve niet”, zegt Advocaat. Wehrmann, die vorig seizoen verhuurd werd aan FC Dordrecht en momenteel in het bezit is van een aflopend contract, werd eerder gelinkt aan De Graafschap en TSG 1899 Hoffenheim. De 21-jarige middenvelder kwam tegen PSV als invaller binnen de lijnen en speelde dit seizoen voorlopig negen wedstrijden voor Feyenoord.