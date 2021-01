‘Gewelddadige’ Van Polen: ‘Had ik hem maar op zijn smoel geslagen’

Zaterdag, 30 januari 2021 om 22:47 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:08

Bram van Polen zal zijn vierhonderdste wedstrijd in het betaald voetbal niet snel vergeten. De aanvoerder van PEC Zwolle leek zaterdagavond met zijn ploeg op weg naar een 2-3 zege bij FC Utrecht, maar pakte in de uiterste slotfase een rode kaart en zag de Domstedelingen terugkomen tot 3-3. Van Polen werd van het veld gestuurd voor een 'gewelddadige handeling' jegens Remco Balk, maar vond het zelf wel meevallen. "Nee, het is niet slim, maar het is wel gewoon een douw", aldus Van Polen tegenover ESPN.

Als de 35-jarige rechtsback had geweten dat hij rood zou krijgen voor de duw, dan had hij wel anders gehandeld. "Had ik hem maar op zijn smoel geslagen, dan weet je het zeker", zegt Van Polen. "Ik snap wel: ik geef de scheidsrechter aanleiding om een rode kaart te geven. Het is gewoon heel dom van mij, maar ik denk dat een... hoe ga ik dat netjes omschrijven... een wat volwassenere scheidsrechter hem niet had gegeven, laten we het zo zeggen."

Trainer John Stegeman is allerminst blij met de actie van zijn aanvoerder. "Ja, ik ben boos. Teleurgesteld vooral, omdat hij vandaag zijn vierhonderdste wedstrijd speelt", weet Stegeman, die het wil hebben over het moment dat voorafging aan de rode kaart van Van Polen. Balk ging daarbij op de knie staan van doelman Xavier Mous. "Het is gewoon een rode kaart (voor Balk, red.) hoor, want hij gaat vol op zijn knie staan. Ik weet niet dat de VAR aan het doen is in Zeist, ik denk aan het slapen. Maar dat maakt niet uit, Bram moet zich gewoon niet verleiden om deze jongen aan te raken."

Scheidsrechter Jannick van der Laan geeft na afloop tekst en uitleg. "Ik zie dat zijn hak op de grond landt, en de rest van de voet op de knie, dus daar fluit ik voor", aldus de pas 25-jarige arbiter. "Een onbesuisde actie, en daar geef ik geel voor. Maar nog voordat ik die kaart kan geven, zie ik dat Bram van Polen met hoge snelheid in de hals van Remco Balk duwt, dat vind ik een gewelddadige handeling. In de regels staat: daar geef je een rode kaart voor, omdat het een gewelddadige handeling is. Als het vijftien centimeter lager was, dan vind ik het minder ernstig inderdaad. Dan zou ik hem misschien een gele kaart hebben gegeven, dat weten we nu niet, want het was in de hals."

Hugo Borst reageert in de studio van ESPN begripvol op de scheidsrechter. "Die man heeft helemaal niet slecht gefloten", stelt Borst. "Voor een beginneling was het helemaal niet beroerd. Hij had alleen die Balk, die etterbak, die echt vol op de knie kwam, ik vond het bijna gestrekt been, rood moeten geven. En anders had hij gecorrigeerd moeten worden. En die Balk gaat ook nog eens eng liggen, dus ik zou zeggen: houd dat ventje in de gaten de komende tijd. Gadverdamme!"