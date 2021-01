Man in vorm schiet Heracles na hectische slotfase richting linkerrijtje

Zaterdag, 30 januari 2021 om 18:28 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:35

Heracles Almelo heeft zaterdagavond goede zaken gedaan door in eigen huis met 1-0 van FC Groningen te winnen. Delano Burgzorg bewees namens de thuisploeg andermaal zijn waarde met de enige treffer van de wedstrijd. De buitenspeler scoorde daarmee voor het vierde duel op rij. Bij de bezoekers maakte Mike te Wierik zijn rentree in het shirt van Groningen, nadat de verdediger onlangs terugkeerde van een teleurstellend avontuur bij Derby County. Heracles stijgt door de overwinning naar de tiende plek in de Eredivisie, Groningen blijft zesde.

Heracles trok vanaf het eerste fluitsignaal het initiatief naar zich toe en werd al snel gevaarlijk via Lucas Schoofs. De Belg kreeg de bal uit een vrije trap van dichtbij voor de voeten, maar trof te lat. Ook Rai Vloet was even later dichtbij de openingstreffer, maar de aanvallend ingestelde middenvelder kopte rakelings naast het doel van Sergio Padt. Het was een levendige openingsfase in Almelo, waarin ook de bezoekers uit Groningen van zich lieten horen. Jörgen Strand Larsen leek de bal voor het intikken te hebben, maar zag hoe Schoofs ternauwernood redding bracht. Even later voorkwam doelman Janis Blaswich met zijn voet een treffer van de Noor.

Halverwege de eerste helft kwam Heracles aan de andere kant op voorsprong. Burgzorg werd op maat bediend door Robin Pröpper, ontdeed zich met enig fortuin van Miguel Ángel Leal en rondde doeltreffend af: 1-0. Groningen-trainer Danny Buijs gunde vervolgens bij aanvang van de tweede helft Te Wierik zijn rentree, in het stadion waar de verdediger tot dusver de langste tijd van zijn carrière doorbracht. Te Wierik moest toezien hoe zijn voormalig werkgever in de persoon van Schoofs tien minuten na rust dicht bij de tweede treffer was. Op aangeven van Rai Vloet torende Schoofs hoog boven iedereen uit, maar zag hij Padt redden met een knappe reflex.

In de tweede helft viel er voor beide doelen beduidend minder te genieten dan in de eerste helft. Burgzorg en Strand Larsen doken allebei gevaarlijk op in de vijandelijke zestien, maar werden afgevlagd wegens buitenspel. Groningen probeerde in de slotfase met hoge ballen gevaar te stichten en kwam via Strand Larsen nog heel dichtbij. De spits ontving een kopbal van de ingevallen Wessel Dammers, maar schoot in kansrijke positie rakelings over. Ook de ingevallen Ahmed Kutucu trof namens Heracles geen doel na een uitbraak. Door de overwinning boekt Heracles voor het eerst sinds het seizoen 2010/11 twee zeges op Groningen in de Eredivisie, nadat in december ook met 0-1 werd gewonnen.