Bayern München deelt zware boete uit na zetten van tatoeage

Zaterdag, 30 januari 2021 om 16:35 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 17:02

Bayern München heeft Corentin Tolisso een zware boete gegeven, omdat hij deze week een tatoeage heeft laten zetten. De middenvelder annex Frans international overtrad daarmee de strenge coronaregels die zijn opgezet door de DFL, de organisator van de Bundesliga. De voetballers mogen buiten hun eigen familie om geen contacten hebben.

Bayern kwam erachter dat de 26-jarige Tolisso zich onder handen heeft laten nemen door een tatoeëerder. Het kwam de middenvelder op een boete te staan. Hij maakt ook geen deel uit van de selectie voor de competitiewedstrijd van zaterdag tegen TSG Hoffenheim. Duitse media speculeren al maanden over een zomers vertrek van Tolisso, die nog maar tot volgend jaar zomer op de loonlijst van de Beierse topclub staat en de club met een transfer extra financiële ruimte moet bieden.

“We zijn heel dankbaar dat de wedstrijden in de Bundesliga ondanks de coronasituatie doorgaan”, zei bestuursvoorzitter Karl-Heinz Rummenigge. “Voorwaarde is wel dat spelers, trainers en stafleden zich aan het protocol van de DFL houden. Corentin heeft die richtlijnen nu overtreden en dat tolereren wij niet. We geven hem een zware boete, die naar een goed doel gaat."

Tolisso speelt sinds 2017 voor Bayern, waarmee hij drie keer kampioen werd en vorig jaar de Champions League won. Hij was geruime tijd met een transfersom van 41,5 miljoen euro de duurste aankoop van der Rekordmeister ooit. De transfersom aan Olympique Lyon werd daarna ruimschoots overtroffen door de tachtig miljoen euro die Atlético Madrid ontving voor Lucas Hernández