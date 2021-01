Dick Advocaat voert één wijziging door na nederlaag tegen AZ

Woensdag, 27 januari 2021 om 19:51 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:52

Dick Advocaat heeft één wijziging doorgevoerd in de basisopstelling van Feyenoord voor de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen van woensdagavond. In de voorhoede kiest de oefenmeester voor Luis Sinisterra op de linkerflank. Dat gaat ten koste van Ridgeciano Haps, die afgelopen zondag tegen AZ (2-3 verlies) nog de voorkeur kreeg op die positie. Het duel tussen Heerenveen en Feyenoord begint om 21.00 uur in het Abe Lenstra Stadion.

In de achterhoede kent Feyenoord geen verrassingen ten opzichte van de laatste weken. Advocaat treedt aan met Nick Marsman als doelman en een achterhoede bestaande uit Uros Spajic, Marcos Senesi, Lutsharel Geertruida en Tyrell Malacia. Het middenveld wordt, net als afgelopen weekend, gevormd door Mark Diemers, Leroy Fer en Jens Toornstra. Orkun Kökçu is nog altijd niet inzetbaar voor Feyenoord. De spelmaker is herstellende van een enkelblessure.

In de voorhoede geeft Advocaat aan de linkerkant de voorkeur aan Sinisterra, die woensdag zijn doorlopende contract nogmaals verlengde tot de zomer van 2024. Daardoor verhuist Haps naar de bank. In de punt van de aanval verkiest Advocaat Nicolai Jörgensen andermaal boven Lucas Pratto. De Deen werd afgelopen weekend nadrukkelijk in verband gebracht met Galatasaray, maar tot een akkoord is het nog niet gekomen. Steven Berghuis completeert de aanvalslinie.

Jörgensen moest afgelopen zondag nog geblesseerd naar de kant, nadat de centrumspits een vinger in zijn oog had gekregen en daardoor het zicht was verloren aan één oog. Feyenoord verloor het duel met AZ uiteindelijk met 2-3 en moet woensdagavond van Heerenveen winnen om niet verder achterop te raken bij Ajax, PSV, Vitesse en AZ. De achterstand van Feyenoord op koploper Ajax is negen punten.

Bij Heerenveen worden twee wijzigingen doorgevoerd na de 1-0 nederlaag tegen Heracles Almelo. Linksback Rami Kaib krijgt de voorkeur boven Lucas Woudenberg, terwijl rechtsbuiten Benjamin Nygren plaatsmaakt voor Rodney Kongolo, die op het middenveld speelt. Trainer Johnny Jansen kiest zodoende voor een nieuwe formatie: 4-4-2 in plaats van 4-3-3.

Opstelling sc Heerenveen: Mulder; Floranus, Dresevic, Bochniewicz, Kaib; Kongolo, Halilovic, J. Veerman, De Jong; H. Veerman, Van Bergen

Opstelling Feyenoord: Marsman; Geertruida, Senesi, Spajic, Malacia; Diemers, Fer, Toornstra; Sinisterra, Jörgensen, Berghuis.