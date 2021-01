‘Na twee trainingen bij PSV vroeg ik me af of ik nog wel kon voetballen’

Donderdag, 28 januari 2021 om 00:00 • Thijs Verhaar

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht wekelijks een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Ringo Meerveld, die deze week zijn goede ontwikkeling bij FC Den Bosch beloond zag met een nieuw contract.

Door Thijs Verhaar

“Mijn ouders helpen me met alles en ook de rol van mijn broers moet je niet vergeten”, benadrukt de achttienjarige Meerveld direct als het gesprek op zijn familie aankomt. Als jongste telg heeft Ringo het thuis soms zwaar te verduren door alle pesterijtjes van zijn twee oudere broers, maar door de jaren heen is zijn huid steeds dikker en dikker geworden. “Dat moet ook, want ik krijg het wel te horen als ik een mindere wedstrijd speel. Uiteindelijk zijn zij het die me ooit hebben leren voetballen, dus ze doen er alles aan om me scherp te houden”, lacht de middenvelder.

Met de op verdienstelijk amateurniveau spelende Djordi en Diego bracht de jongste telg van het hechte gezin jarenlang hele dagen door op speelpleintjes en trapvelden. Het heeft hem gevormd tot de speler die hij nu is, meent de jongeling. “Ik kon daardoor altijd goed mee met hogere leeftijdsklasses en heb van hen geleerd om altijd door te zetten. Met alleen talent kom je er immers niet”, aldus de middenvelder, die op zijn vijftiende ik al naar de Onder-17 en later zelfs de Onder-19 mocht, terwijl hij op zijn zestiende debuteerde in de hoofdmacht. “Het is dus best wel snel gegaan voor mij”, beaamt hij plots verlegen.

Hij is de eerste van de familie die het tot de Keuken Kampioen Divisie heeft geschopt, al kwam de drie jaar oudere Diego ook dichtbij met een plekje bij Jong FC Den Bosch. Daar strandde het schip uiteindelijk omdat hij een dochtertje kreeg en besloot om voor de zekerheid van een vaste baan te kiezen. “Hij had nog geen contract bij de club, dus was dat gewoon een goede keuze”, vindt Ringo. “Zelf kan ik me nu moeilijk voorstellen dat voetbal bij mij ooit niet op de eerste plaats zou staan, maar ik vind het heel mooi om te zien hoe leuk hij met mijn nichtje is.”

Ringo is zelf ook ook hartstikke dol op haar, dus is hij bij elke verjaardag de pineut als zijn nichtje tikkertje wil doen. “Alleen maar leuk, joh. We zijn sowieso hecht als familie en het lukt me gelukkig nog goed om daar tijd voor te maken. Nu is het door de coronabeperkingen lastig om bij elkaar te zijn, maar normaal gesproken is het prima te combineren. Naast de trainingen en wedstrijden heb ik genoeg vrije tijd over, want het is niet zo dat ik overal op straat word aangesproken en word aangeklampt om handtekeningen uit te delen, haha.”

Toch is hij als jongen van de club hard bezig om een van de boegbeelden te worden van het huidige FC Den Bosch, dat afgelopen weekend na maandenlange misère een klein succesje vierde met het verlaten van de laatste plaats. “Nog steeds staan we veel te laag hoor, maar dit is wel fijn”, verzucht Meerveld. “Ik geef je groot gelijk als je zegt dat het seizoen voor ons dramatisch te noemen is. We moeten gewoon eerlijk naar onszelf zijn en toegeven dat we met ons heel jonge team goed kunnen voetballen, maar vaak tekort komen in de duels.”

FC Den Bosch verzamelde slechts 12 punten in de eerste 21 wedstrijden. Dat zijn er even veel of weinig als FC Dordrecht, maar de Bosschenaren hebben een iets gunstiger doelsaldo (-28 om -36).

Fysieke kracht is voor Meerveld zelf echter geen issue. “Ik heb mijn bouw redelijk mee, dat klopt. Alleek kan het bij mij op andere vlakken weer veel beter”, meent de kritische middenvelder, die verrast opkijkt als hij hoort dat zijn team nog nooit verloren heeft als hij een doelpunt maakt of een assist geeft. “Nou, dan moet ik maar eens rap meer gaan scoren”, grinnikt hij. Meerveld staat dit seizoen op twee goals en één assist, hetgeen dit seizoen direct resultaat opleverde met twee gelijke spelen en een zeldzame driepunter.

Het werken aan zijn rendement noemt Meerveld dan ook zijn belangrijkste verbeterpunt. “En zoveel inhoud kweken dat ik negentig minuten lang goed ben. Nu zak ik de laatste tien minuten nog wel eens weg”, klinkt het schuldbewust. “Misschien dat ik dan makkelijker het verschil kan maken als anderen moe zijn, want twee goals en een assist is veel te weinig. Ik hoop dat toch wel op te krikken naar iets van zeven goals en vijf assists. Het liefst nog veel meer natuurlijk, maar ik wil ook realistisch blijven met mijn doelstelling.”

Wel is Meerveld er dan bij gebaat om op een vaste positie uit de voeten te kunnen. Nu zwerft hij nog geregeld over het veld omdat hij dan weer als ‘zes’ wordt opgesteld en de trainer hem daarna weer als linksbuiten nodig heeft. “Dat is helemaal niet erg natuurlijk. Ik help het team zo goed mogelijk en doe wat me gevraagd wordt, maar in de toekomst hoop ik vast op mijn favoriete stek van ‘nummer 10’ te mogen staan. Daar kan ik mijn kwaliteiten het beste tot zijn recht laten komen”, aldus de middenvelder, die aangeeft vooral sterk te zijn in de combinatie en met het maken van een persoonlijke actie.

De dribbelaar benadrukt echter wel dat hij zijn wisselende positie niet als excuus wil aanwenden voor zijn in zijn ogen te lage rendement. “Nee, dat mag geen smoes zijn. Ik moet ook vanaf de zijkanten dingen kunnen creëren en het is ook gewoon lekker dat ik nu vaker aan de bal kom en meer bij het spel betrokken ben.” Hij heeft zich ten doel gesteld om zich in zo veel mogelijk facetten van het spel te verbeteren voor hij zich openstelt voor een eventuele transfer. “Daarom heb ik ook heel bewust nu bijgetekend”, aldus de achttienjarige middenvelder, die nu tot medio 2023 vastligt in De Vliert.

Meerveld maakte in zijn eerste seizoen tien wedstrijden vol en deze jaargang staat de teller al op twintig. Die lijn wil hij nog minimaal één seizoen voortzetten voor hij zelfs maar gaat denken aan een vervolgstap. “Nu waren er volgens mijn zaakwaarnemer ook al wel wat clubs die mij volgen, maar ik wil op mijn leeftijd gewoon zekerheid dat ik speel. Den Bosch geeft me heel veel vertrouwen en helpt me ook met extra trainingen en dergelijke. Dat vind ik heel veel waard, dus wil ik er met het tekenen van een nieuw contract voor zorgen dat ik straks niet gratis de deur uitloop.”

De middenvelder heeft zichzelf ten doel gesteld om dit jaar zo goed mogelijk af te sluiten en dan volgend seizoen nog een keer goed de schouders eronder te zetten, zodat hij zich in de kijker speelt bij clubs in de Eredivisie. “Dan zijn we met de hele ploeg ook weer een jaartje verder en gaat het hopelijk wat gemakkelijker. Nu is het soms best wel lastig om al die tegenslagen als team te verwerken”, beaamt de creatieveling, die het om begrijpelijke redenen fijn vindt dat Wesley Sneijder als mogelijke investeerder momenteel veel aandacht rond de club opeist.

Meerveld geeft aan niet veel aandacht te vestigen op randzaken, maar het is hem natuurlijk niet ontgaan dat de recordinternational in beeld is om een rol te gaan vervullen bij de wederopbouw van de club. “Het is natuurlijk heel mooi als zo iemand de club vooruit wil helpen, maar het staat los van mijn reden om bij te tekenen”, verzekert hij desgevraagd. Het gaat hem er puur om dat hij Den Bosch een wederdienst kan leveren, nadat de ploeg hem als zevenjarige de kans gaf om bij een profclub aan te sluiten en sindsdien altijd goed heeft begeleid.

“Ooit stond ik als jochie van vijf al eens hoog te houden bij Wilhelmina F-zoveel toen scouts van de jeugdopleiding van Willem II/RKC me zagen, maar toen was ik natuurlijk nog veel te jong”, verhaalt Meerveld over zijn eerste aanraking met een profclub. “De tweede keer ging het bij PSV ook mis, want toen vroeg ik me na twee keer meetrainen af of ik nog wel kon voetballen. Helemaal niets lukte van de zenuwen, maar gelukkig wilde Den Bosch me wel daarna wel hebben. Het zou heel mooi zijn als dat uiteindelijk het startpunt is van een carrière in de Premier League”, besluit de fan van Paul Pogba en Kevin De Bruyne.

“Ik kijk heel veel naar hun video’s en probeer daar weer van te leren”, aldus de middenvelder, die Andrès Iniesta eveneens als een inspiratiebron ziet. “Ik hoop dat ik over twintig jaar ook kan zeggen dat ik van voetbal mijn levenswerk heb kunnen maken. Dan ben ik echt heel tevreden, maar voorlopig is dat allemaal nog ver weg. Ik moest eerst hier nog anderhalf jaar goed presteren, dan hopelijk een stap maken naar de Eredivisie - het liefst met Den Bosch natuurlijk - en vanuit daar zien we wel wat er gebeurt. Ik heb nog een lange weg te gaan.”

