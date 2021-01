Wesley Sneijder: ‘Mijn handen jeuken om hier aan de slag te gaan’

Maandag, 25 januari 2021 om 16:52 • Yanick Vos

Wesley Sneijder wil graag aan de slag bij FC Den Bosch. Wat de oud-voetballer precies gaat doen bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie is nog onbekend en wil hij ook nog niet zeggen. “Daar is het te vroeg voor. We zijn nog in gesprek over de samenwerking”, aldus de oud-speler van onder meer Ajax en Real Madrid, die zaterdag op de tribune zat bij de wedstrijd tussen FC Den Bosch en NAC Breda. “Mijn handen jeuken om hier aan de slag te gaan”, zegt Sneijder.

Sneijder zag zaterdag vanaf de tribune hoe FC Den Bosch met 1-1 gelijkspeelde tegen NAC. “En wat ik zag heeft me positief verrast”, zegt Sneijder tegenover het Algemeen Dagblad. Sneijder laat weten dat hij FC Den Bosch tot voor kort niet echt volgde. Hij had ook geen hoge verwachtingen, daar de club onderaan op de rangslijst staat. “Maar ik vond FC Den Bosch echt meevallen tegen NAC. Er lopen leuke voetballers tussen in dat jonge team. Er zit zeker potentie in.”

Volgens de krant was Sneijder aanwezig bij de wedstrijd omdat hij in gesprek is over een eventuele overname. Over de plannen met de club uit Noord-Brabant laat hij niet veel los. “Dat doen we pas als het rond is. Maar ik kan wel zeggen dat geen kwestie is van hier zomaar een zak geld neerzetten en het daarbij laten”, zo licht hij een tipje van de sluier op. “We hebben echt concrete plannen met de club voor de lange termijn. Daarbij is het ook niet zo dat we zeggen dat FC Den Bosch volgend jaar al terug moet naar de Eredivisie, maar we willen de club wel weer echt op de kaart zetten.”

Sneijder kwam terecht bij FC Den Bosch door zijn vriend Ebert Dollevoet. Laatstgenoemde is met zijn bedrijf Top Events sponsor en tevens de verzorger van de catering in het stadion. Het tweetal wordt volgens de krant bij de overnameplannen gesteund door een aantal partners. Wie dat zijn laat Sneijder nog niet los. “Dat komt allemaal wel. En misschien wel sneller dan je denkt. Ik verwacht dat we in de loop van deze week al meer duidelijkheid kunnen geven.”