’Als ik Ruud Vormer was, had ik John van den Brom getackeld’

Woensdag, 27 januari 2021 om 08:21 • Yanick Vos

Racing Genk-trainer John van den Brom heeft kritiek te verwerken gekregen van de voormalige Belgische bondscoach René Vandereycken vanwege een actie van afgelopen weekend in de wedstrijd tegen Club Brugge. De Nederlandse trainer voorkwam een snelle spelhervatting van Club Brugge, terwijl hij eerder in een wedstrijd tegen AA Gent een tweede bal het veld intrapte.

In zijn column voor Het Nieuwsblad gaat Vandereycken in op de onsportieve actie van Van den Brom. “Het viel me tegen dat Van den Brom voor de tweede wedstrijd op een rij de regels van de fair play vergat”, schrijft Vandereycken. “Tegen Gent trapte hij een tweede bal het veld op, nu voorkwam hij dat Ruud Vormer van Brugge snel kon ingooien. Als ik Vormer was, had ik Van den Brom getackeld.”

Club Brugge won de wedstrijd met 3-2. Bas Dost tekende op aangeven van Noa Lang voor de openingstreffer. Een kwartier voor tijd leverde Lang ook de assist op de winnende treffer van Brandon Mechele. Van den Brom noemde de goal van Dost ‘dubieus’. “Al dan niet buitenspel”, zei de trainer in de Belgische media. “Het was het afwachten hoe de ploeg zou reageren, maar we speelden goed en scoorden twee keer. We hadden na rust ook 3-1 kunnen maken, maar uiteindelijk keerde de wedstrijd.”

Het doelpunt van Dost was al zijn vierde in evenveel wedstrijden sinds zijn winterse overstap van Eintracht Frankfurt naar Club Brugge. Door de overwinning heeft de club uit Brugge de voorsprong op nummer drie Genk vergroot naar twaalf punten. Met veertig punten heeft Royal Antwerp de tweede plaats ingenomen.