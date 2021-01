De Jong schittert met hoofdrol bij doelpunten van Barcelona

Zondag, 24 januari 2021 om 18:08 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:18

Barcelona heeft zondagavond beslag gelegd op de derde plek in LaLiga. De ploeg van trainer Ronald Koeman overtuigde allerminst op bezoek bij Elche FC, maar won wel: 0-2. Frenkie De Jong nam op slag van rust de 0-1 voor zijn rekening en leverde de assist af bij de 0-2. Barcelona moest het voor de tweede keer deze week doen zonder Lionel Messi, die zijn laatste van twee duels schorsing uitzat na zijn rode kaart in de finale van de Supercopa de España tegen Athletic Club (2-3 nederlaag). Het betekende de vierde zege op rij in LaLiga. De laatste keer dat dat gebeurde was vorig jaar februari.

Barcelona tekende beroep aan tegen de rode kaart van Messi, maar daar ging de tuchtcommissie niet in mee, waardoor de sanctie van twee wedstrijden schorsing bleef staan voor de Argentijn. Messi ontbrak afgelopen donderdag ook al, toen Barcelona zich in de strijd om de Copa del Rey met pijn en moeite ontdeed van Cornellà. Uiteindelijk was er een verlenging nodig om een 0-2 zege te boeken. In het hart van de verdediging gaf Koeman zondagavond de voorkeur aan Samuel Umtiti, die samen met Ronald Araújo het centrale duo vormde. Clément Lenglet zat daardoor op de bank, net als Segiño Dest.

De ploeg van Koeman wist wat het te doen stond tegen de nummer voorlaatst van LaLiga en voerde vanaf de eerste minuut de druk op, maar wist in de beginfase niet tot noemenswaardige kansen te komen. Het eerste grote gevaar van de wedstrijd kwam van de voet van Jordi Alba, die na een half uur een voorzet ineens op de slof nam en de bal een meter naast zag gaan. Bij de tweede goede mogelijkheid was het wel raak. Martin Braithwaite gaf de bal vanaf links voor, waarna Gonzalo Verdú de bal voorbij zijn eigen doelman werkte. Het laatste zetje werd gegeven door Frenkie de Jong, die de bal vanaf de doellijn tegen het net werkte en zijn derde van het seizoen maakte.

????????????! ?? Barça leidt en het is Frenkie de Jong die het laatste zetje geeft: 0-1!#ZiggoSport #LaLiga #ElcheBarca pic.twitter.com/j4biFaBhsA — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 24, 2021

Na de pauze viel er beduidend meer te genieten en leek Barcelona al snel een strafschop te krijgen. De Jong bracht de bal met een hakje in het strafschopgebied, waarna Diego González de bal met zijn arm beroerde. Scheidsrechter Valentin Pizarro Gomez wilde er niet aan en wuifde de protesten weg. Amper vijf minuten later was Elche aan de andere kant dichtbij de gelijkmaker. Óscar Mingueza schrok van de plotse aanwezigheid van Araujo en gunde Emiliano Rogini na knullig balverlies een vrije doortocht richting Marc-André ter Stegen. De Duitser lag echter uitstekend in de weg, stak zijn been uit en voorkwam daarmee een tegentreffer.

Nog diezelfde minuut had Ousmane Dembélé met zijn linker de beslissing op zijn schoen. De aanvaller kapte, na een goede onderschepping van De Jong, op de rand van de zestien naar zijn linker en haalde uit, maar zag doelman Édgar Badía redden. Koeman bracht vervolgens een kwartier voor tijd Francisco Trincão en zag zijn pupil niet veel later gevaarlijk opduiken voor het doel van Elche. De buitenspeler probeerde het na een individuele actie in de verre hoek, maar had weinig succes in de afronding. De ingevallen Ruiqi Puig had dat even later wel. De ingevallen middenvelder werd van dichtbij door de lucht bediend door De Jong en kopte raak voor de 0-2. Door de zege bleef Barcelona voor de twaalfde wedstrijd op rij ongeslagen waarin het aantrad zonder Messi.