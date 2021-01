The Athletic: Zoekend Chelsea wil eigen transferrecord breken

Zondag, 24 januari 2021 om 07:02 • Daniel Cabot Kerkdijk

Erling Braut Haaland staat bovenaan de transferlijst van Chelsea, zo weet The Athletic te melden. De Londenaren gaan komende zomer naar verluidt een serieus bod uitbrengen op de spits van Borussia Dortmund. De winnaar van de Golden Boy zou zelf ook oren hebben naar een overgang naar Stamford Bridge. Aan het einde van volgend seizoen kan de Noor vanwege een contractuele afkoopclausule voor 75 miljoen euro overgenomen worden, maar the Blues willen al eerder toeslaan om de concurrentie voor te zijn.

Om de gewenste versterking binnen te halen zal Chelsea naar verwachting het huidige transferrecord moeten breken. Tot dusver is Kai Havertz, wiens transfersom na bonussen uit kan komen op circa negentig miljoen euro, de duurste aankoop ooit. Aangezien de afkoopclausule in het contract van Haaland bij Dortmund volgens Chelsea-clubwatcher Simon Johnson pas geldig is na afloop van komend seizoen, zullen die Borussen in de zomer nog de absolute hoofdprijs vragen voor het twintigjarige toptalent.

De Londenaren willen met het aantrekken van Haaland inspelen op het mogelijke vertrek van Olivier Giroud. Manager Frank Lampard heeft ook Tammy Abraham en Timo Werner nog als opties voor de spitspositie. De club is intern van mening dat Werner meer iemand is die een voetballer als Haaland kan completeren dan degene die de aanval van Chelsea moet leiden. Daarnaast is men nog niet volledig overtuigd van de kwaliteiten van Abraham.

Haaland was al 35 maal trefzeker in de 35 wedstrijden die hij namens Dortmund in actie kwam. De Noor werd al eerder gelinkt aan een aantal topclubs in Europa, waaronder Manchester United, Manchester City en Real Madrid. Toch denkt The Athletic te weten dat Chelsea op pole position ligt om de talentvolle spits in te lijven. Los van de mogelijk hoogoplopende transfersom, zou ook zaakwaarnemer Mino Raiola overigens nog een struikelblok kunnen vormen. Chelsea lag namelijk in 2017 al in de clinch met de spelersmakelaar, toen de Londenaren naast Romelu Lukaku grepen.