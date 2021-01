Marcel Brands ziet in Nederland één speler van de buitencategorie

Zaterdag, 23 januari 2021 om 21:29 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:48

Marcel Brands vindt dat Ryan Gravenberch het algehele niveau in Nederland ver overstijgt. De technisch directeur van Everton vindt de achttienjarige middenvelder van Ajax van de 'buitencategorie', maar vertelt tegelijkertijd aan ESPN dat hij voorzichtig is om spelers uit de Eredivisie aan te trekken.

"Als er één speler er echt bovenuit steekt, dan vind ik dat Gravenberch bij Ajax", vertelt Marcel Brands bij De Eretribune. "Ik denk dat hij zoveel kwaliteit en ook een fysiek heeft dat hij in elke competitie past. In mijn ogen is dit een speler van de buitencategorie. Of hij haalbaar is voor Everton? Ik ben bang dat hij een keuze gaat maken direct voor de absolute top, zoals bijvoorbeeld Frenkie de Jong (naar Barcelona, red.) of destijds Memphis Depay naar Manchester United dat hebben gedaan."

Brands, die in 2018 overstapte van PSV naar Everton, volgt de Eredivisie nog altijd op de voet. "Ik kijk uiteraard naar de topclubs in Nederland naar spelers die er bovenuit steken, die interessant kunnen worden voor de Premier League", zegt de directeur. "In het algemeen zijn de jongens een stuk jonger, dat is altijd een interessante markt." Brands weet wel dat de overgang naar Engeland groot kan zijn. "Ik denk dat het voor bijna elke jonge speler uit Nederland een aanpassing nodig is om in de Premier League te kunnen spelen. Je ziet aan Donny van de Beek die in de Eredivisie ontzettend veel kwaliteiten heeft laten zien, maar bij een club als Manchester United zal hij toch eventjes geduld moeten hebben."

Ook bij Everton maakte hij een soortgelijk geval mee. "Toen ik bij Everton kwam, was daar nog Davy Klaassen. Ik herinner me hem als absolute top in Nederland en wij als PSV keken daar vaak naar van: goh, een hele goede speler, die je meteen in je team zou willen hebben. Maar hij had het in Engeland heel erg moeilijk." Klaassen werd na een compleet mislukt seizoen direct doorverkocht aan Werder Bremen en ging twee jaar later terug naar Ajax. "Ik denk dat het ook te maken heeft met wat voor speler je bent", zegt Brands. "De Nederlandse spelers hebben in het algemeen een goed tactisch en technisch vermogen, maar fysiek zijn wij iets minder. Dat is iets belangrijks wat je dient te ontwikkelen om je staande te houden in de Premier League."