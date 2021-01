Reza Ghoochannejhad schrijft met hattrick geschiedenis in Eredivisie

Vrijdag, 22 januari 2021 om 21:59 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 22:10

PEC Zwolle heeft vrijdagavond dankzij Reza Ghoochannejhad een overwinning geboekt in de Eredivisie. Op bezoek bij Willem II keek de ploeg van John Stegeman bij rust nog tegen een 1-0 achterstand aan, maar de wedstrijd werd dankzij een hattrick binnen elf minuten van Ghoochannejhad omgebogen in een overwinning: 1-3. Ghoochannejhad is na vrijdag de eerste speler in de geschiedenis van de Eredivisie die als invaller twee keer een hattrick maakte. Het kantelpunt in de wedstrijd was de rode kaart op slag van rust voor Kwasi Okyere Wriedt, waardoor de Tilburgers de grip op de wedstrijd verloren.

Willem II begon voortvarend aan het duel, daar het team van Adrie Koster in de tiende minuut al de score opende. Vangelis Pavlidis ontving de bal na een ingooi aan de rechterkant van het veld en speelde Wriedt aan op de rand van het zestienmetergebied. De spits van Willem II draaide vervolgens fraai weg bij Sai van Wermeskerken en schoot door het midden raak: 1-0. Vijf minuten later kregen de bezoekers hun eerste kans van de wedstrijd, maar Mike van Duinen kopte uit een voorzet van Virgil Misidjan rakelings over.

Halverwege de eerste helft kreeg Willem II een goede mogelijkheid, toen Mats Köhlert gevaarlijk door de vijandige verdediging brak. Hij vuurde een schot af richting de kruising, maar zijn inzet echter fraai gepareerd door Michael Zetterer. In de blessuretijd van het eerste bedrijf kwam er een opvallende wending. Wriedt ging, weliswaar onopzettelijk, op de rand van de vijandige zestien te hard door op Van Duinen, waarna scheidsrechter Sander van der Eijk naar zijn borstzak greep en de maker van het eerste doelpunt met rood van het veld stuurde. Hoewel de videoscheidsrechter de beelden nog bekeek, bleef de beslissing staan.

In de tweede helft realiseerden de Zwollenaren zich al snel dat er wat te halen viel in Tilburg. Het tempo werd opgevoerd en tien minuten na de thee leverde de aanvalslust de gelijkmaker op. Een schot van Misidjan werd in eerste instantie geblokt door Jordens Peters, maar in de rebound was het Ghoochannejhad, die in de rust in de plaats van de afgehaakte Van Duinen was gekomen, die diagonaal raak schoot. Eliano Reijnders werd aangespeeld in de zestien en gunde de Iraanse spits een niet te missen kans: 1-2.

Amper elf minuten na zijn eerste treffer mocht Ghoochannejhad vanaf elf meter aanleggen voor een hattrick. Köhlert tikte Dean Huiberts onderuit in het strafschopgebied, waarna Van der Eijk naar de stip wees. Ghoochannejhad maakte vervolgens geen fout en gooide de wedstrijd definitief in het slot. De aanvaller scoorde vorig seizoen in de 6-2 zege op RKC Waalwijk zelfs vier keer als invaller. Het was de negende keer op rij dat Willem II puntverlies leed in de Eredivisie, waardoor de ploeg blijft steken op de zestiende plek van de ranglijst. PEC schuift klimt twee plekken en staat voorlopig elfde, maar de club kan later dit weekend ingehaald worden door Heracles Almelo en Fortuna Sittard.