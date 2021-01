FIFA gruwelt van Super League en dreigt met uitsluiting voor EK en WK

Donderdag, 21 januari 2021 om 12:44 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:37

De FIFA neemt donderdag duidelijk afstand van de Super League, een idee van de grote clubs in Europa. De wereldvoetbalbond komt zelfs met een officiële verklaring waarin spelers een duidelijke waarschuwing meekrijgen. In het statement, ondertekend door onder meer de UEFA, staat vermeld dat spelers die zich aansluiten bij de Super League worden uitgesloten van deelname aan EK's en WK's. Het door de coronacrisis uitgestelde EK vindt aankomende zomer plaats, terwijl het WK in Qatar voor november en december 2022 op de agenda staat.

"Wij als FIFA willen nogmaals benadrukken dat een dergelijke competitie zal niet worden erkend door ons en de aangesloten federaties", zo valt onder meer te lezen in de verklaring van donderdag, naast Infantino ondertekend door de voorzitters van alle aangesloten federaties. "Als een speler toch in deze competitie uitkomt, wordt het hem verboden om deel te nemen aan toernooien die worden georganiseerd door de FIFA of de andere federaties." Alleen de Champions League, Europa League en het WK voor clubteams worden door de FIFA aangemerkt als erkende clubtoernooien. Met ingang van komend seizoen komt daar nog eens de UEFA Europa Conference League bij als derde Europese clubtoernooi.

FIFA and the six confederations have released a statement in light of recent media speculation about the creation of a closed European 'Super League'. ???? https://t.co/0WCjeZSVDl pic.twitter.com/uiCAVBkMXw — FIFA.com (@FIFAcom) January 21, 2021

Over een eventuele Super League gaan al langer verhalen. AS onthulde in oktober vorig jaar dat de competitie, die in 2022 van start moet gaan, zal bestaan uit zestien of achttien clubs. De topclubs komen uit Engeland, Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje, al is er naar verluidt de mogelijkheid om clubs uit andere landen toe te voegen. Er wordt gedacht aan een speelschema met 34 wedstrijddagen en de clubs die het hoogst eindigen gaan via de knock-out-fase strijden om de eindwinst.

De wedstrijden in de Super League worden volgens de plannen doordeweeks afgewerkt, waardoor de duels in de reguliere Europese competities gewoon in het weekeinde kunnen worden gespeeld. Scheidend Barcelona-voorzitter Josep Maria Bartomeu toonde zich enkele maanden geleden enthousiast over de plannen voor een aparte competitie. "Barcelona heeft een voorstel geaccepteerd. De Super League zal de financiële levensvatbaarheid van de club garanderen", zo klonk het in de Spaanse media. FIFA-baas Gianni Infantino liet overigens destijds al een negatief geluid horen. "Als FIFA-voorzitter ben ik geïnteresseerd in het WK voor clubteams, niet in deze Super League."