Arsenal doet opnieuw kostenbesparing: aflopend contract per direct verscheurd

Woensdag, 20 januari 2021 om 14:24 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:05

Sokratis Papastathopoulos is niet langer speler van Arsenal. De Noord-Londense club meldt woensdagmiddag dat het tot deze zomer lopende contract van de centrumverdediger met wederzijds goedvinden is ontbonden. Hierdoor krijgt de 32-jarige Sokratis de gelegenheid om met een transfervrije status een nieuwe club te vinden. De Griekse mandekker speelde sinds medio 2018 voor the Gunners.

Sokratis werd destijds voor circa twintig miljoen euro overgenomen van Borussia Dortmund en de ervaren verdediger kwam in zijn periode bij Arsenal tot 69 wedstrijden. Onder Unai Emery kwam hij nog geregeld aan spelen toe, maar sinds de komst van Mikel Arteta een jaar geleden is er het nodige veranderd. De Spaanse coach geeft in het centrum van de verdediging doorgaans de voorkeur aan David Luiz en Rob Holding. Sokratis werd dit seizoen zelfs niet eens ingeschreven voor de Premier League en Europa League, waardoor een tussentijds vertrek de beste oplossing lijkt te zijn voor alle partijen.

I gave everything for Arsenal and Arsenal also gave me a lot. I wish you all the best health and success always. Thank you. @Arsenal pic.twitter.com/TdAERqCxWu — Sokratis Papastathopoulos (@SokratisPapa5) January 20, 2021

"Namens Mikel, onze trainers, de spelers en iedereen binnen de club wil ik Papa bedanken voor zijn bijdrage aan Arsenal", zo laat technisch directeur Edu woensdag weten in een reactie op de clubsite. "Hij is een belangrijk onderdeel van de spelersgroep geweest en daarnaast heeft hij zich altijd als een modelprof gedragen. De gesprekken over het beëindigen van zijn contract zijn in een prettige sfeer verlopen. Wij wensen Papa het allerbeste voor de toekomst", zo krijgt Sokratis mee bij zijn vertrek bij Arsenal.

Sokratis is de derde speler in een kort tijdsbestek die Arsenal tussentijds verlaat. De club gaf Mesut Özil toestemming om zijn transfer richting Fenerbahçe af te ronden. Daarnaast koos Sead Kolasinac voor een verhuurperiode bij zijn oude werkgever Schalke 04. Sokratis werd onlangs in verschillende buitenlandse media al genoemd als mogelijke aanwinst van Real Betis en Genoa.