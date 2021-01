‘Barcelona krijgt financiële injectie dankzij serieuze interesse van PSG’

Dinsdag, 19 januari 2021 om 17:02 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:04

Barcelona krijgt komende zomer mogelijk de nodige financiële ruimte zonder daarbij een belangrijke speler kwijt te raken. Sport meldt namelijk dat Paris Saint-Germain serieuze belangstelling heeft voor Emerson, die door Barcelona voor het tweede seizoen op rij is verhuurd aan Real Betis. PSG zou bereid zijn om een bedrag dat kan oplopen tot 25 miljoen euro te betalen voor de 22-jarige rechtsback.

Emerson werd door Barcelona in 2019 voor twaalf miljoen euro overgenomen van Atlético Mineiro en direct doorverhuurd aan Betis. Hoewel de Braziliaan het goed doet in Sevilla en een vaste basisspeler is, lijkt Barcelona weinig toekomstplannen met hem te hebben. Trainer Ronald Koeman heeft op de rechtsbackpositie de beschikking over Sergiño Dest en Sergi Roberto en zou daarom bereid zijn om Emerson van de hand te doen, om zo financiële lucht te creëren.

Barcelona zou een eventuele transfersom van 25 miljoen euro echter niet volledig kunnen bijschrijven, want een groot percentage van het bedrag gaat naar Betis. Die club betaalde zes miljoen euro om Emerson voor twee seizoenen te mogen huren, maar bedong tegelijkertijd een flink percentage bij eventuele doorverkoop van de vleugelverdediger. Volgens Sport kan Barcelona rekenen op een bedrag van 10 miljoen euro bij een verkoop voor 25 miljoen euro.

Betis huurde Emerson in januari 2019 eerst een half jaar van zijn oorspronkelijke club Atlético Mineiro. Na het seizoen 2018/19 ging de constructie met Barcelona in, waarbij Emerson door Betis dus gehuurd werd van Barça. Dit seizoen speelde de Zuid-Amerikaan in veertien van de achttien competitieduels mee, waarvan alle keren als basisspeler. Emerson scoorde daarin niet, maar gaf wel één assist.