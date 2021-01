Mustafi geeft in opmerkelijke tweet over Özil af op zijn teamgenoten bij Arsenal

Maandag, 18 januari 2021 om 19:54 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:13

Mesut Özil staat op het punt om officieel te vertrekken bij Arsenal en krijgt vlak voor zijn definitieve exit nog een steunbetuiging vanuit de spelersgroep van the Gunners. Shkodran Mustafi laat in tweet zijn waardering voor de 32-jarige aanvallende middenvelder blijken. Opmerkelijk is dat Mustafi lijkt te suggereren dat er binnen Arsenal een tweespalt is ontstaan over de affaire rond Özil.

"Bro, je bent de meest onzelfzuchtige speler geweest, op en naast het veld", opent Mustafi zijn tweet met daarbij een foto van hem samen met Özil. Samen won het tweetal met het nationale elftal van Duitsland overigens het WK in 2014. Özil kwam in maart vorig jaar voor het laatst in actie namens Arsenal. De 32-jarige middenvelder komt dit seizoen niet voor in de plannen van manager Mikel Arteta en speelde deze jaargang dan ook nog geen minuut.

Bro, you have been the most unselfish player on and off the pitch, I have ever shared the dressing room with. You will be always remembered as the #AssistKing. Unfortunately we as a team haven’t been able to assist you when you needed us the most. All the best ?? #SM20 pic.twitter.com/gEfl6AWzZj — Shkodran Mustafi (@MustafiOfficial) January 18, 2021

"Je zult altijd herinnerd worden als de assistkoning", vervolgt Mustafi. Özil, die op weg is naar Fenerbahçe, was in 254 officiële wedstrijden voor Arsenal goed voor 77 assists en 44 doelpunten. "Helaas zijn wij als team niet in staat gebleken om jou te assisteren toen jij ons het meest nodig had. Het allerbeste", besluit Mustafi, die overigens ook niet meer in de plannen voor komt van Arteta. De 28-jarige verdediger kwam in competitieverband slechts tot 43 speelminuten verdeeld over 3 invalbeurten.

Özil werd volgens de officiële lezing van Arteta uit de selectie gezet op sportieve gronden, maar volgens zijn zaakwaarnemer Erkut Sögüt is daar niets van waar. Er waren al eerder tekenen aan de wand voordat de relatie tussen Arsenal en Özil spaak liep. Zo voelde Arsenal zich in december 2019 genoodzaakt om een statement te publiceren, waarin het afstand nam van uitspraken die Özil op sociale media deed over de onderdrukking van de Oeigoeren, een van oorsprong Turks volk in China dat overwegend islamitisch is. China houdt naar schatting meer dan een miljoen Oeigoeren en andere moslims uit de regio vast in gevangenenkampen, waar zij volgens rapportages van de Verenigde Naties hun eigen cultuur moeten afzweren en de communistische partij-ideologie moeten omarmen. Özil beschreef de Oeigoeren als 'strijders die zich verzetten tegen onderdrukking'. Arsenal publiceerde gauw een statement op Weibo, een van de grootste sociale netwerken van China, waarin het verduidelijkte dat Özil 'zijn persoonlijke mening' ventileerde.

Arsenal zal op korte termijn aankondigen dat het deze zomer aflopende contract van Özil per direct wordt ontbonden, zo meldde The Athletic eerder al. De Duitser zelf plaatste meerdere tweets die hinten naar een vertrek naar Fenerbahçe, waar hij met rugnummer 67 wil gaan spelen. Ook het contract van Mustafi loopt op 1 juli af. De mandekker werd in Engeland onlangs gelinkt aan een winterse transfer naar Genoa, maar zou een overstap naar de Italiaanse club niet zien zitten.