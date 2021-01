Mesut Özil kiest voor zeer opvallend rugnummer bij Fenerbahçe

Zondag, 17 januari 2021 om 17:10 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:23

Mesut Özil gaat naar alle waarschijnlijkheid met rugnummer 67 spelen bij Fenerbahçe. De middenvelder, die overkomt van Arsenal, plaatst zondagmiddag een tweet met het getal 67 en een hartje; Fanatik gaat ervan uit dat hij inderdaad dat rugnummer gaat dragen. Met het nummer brengt Özil een eerbetoon aan Zonguldak, de provincie in Turkije waar zijn familie vandaan komt. Het is een opvallende switch, daar hij de afgelopen drie jaar rugnummer 10 in zijn bezit had bij Arsenal en daarvoor met nummer 11 speelde.

Mbwana Samatta blijft zodoende de nummer 10 van Fenerbahçe en Diego Perotti behoudt nummer 11. Het nummer 67 maakt deel uit van de postcodes in Zonguldak en staat ook op de lokale kentekenplaten. In Turkije beginnen postcodes met een getal van twee cijfers dat refereert aan de betreffende provincie. De familie van Özil is afkomstig uit Hisiroglu, een dorp in het district Devre, dat op zijn beurt deel uitmaakt van de provincie Zonguldak die zich aan de Zwarte Zee bevindt. De relatie tussen Özil en Hisiroglu wordt al jaren in stand gehouden. In Hisiroglu staat bijvoorbeeld een billboard met een levensgrote foto van de technicus. Het billboard bevindt zich in de grootste straat van Hisiroglu, die is vernoemd naar Özil.

6??7?? ? — Mesut Özil (@MesutOzil1088) January 17, 2021

Aanvankelijk stond Özil met een foto in het shirt van Duitsland op het billboard. De afbeelding werd in 2018 echter vervangen door een foto van de middenvelder naast de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, nadat de Duitser besloot zijn interlandcarrière stop te zetten. "We zijn trots op de beslissing van Mesut om zijn pensioen bij de Duitse ploeg aan te kondigen. De mensen in dit dorp houden enorm veel van hem. We steunen hem", zei burgemeester Abdurrahman Yanaz toen.

De liefde is wederzijds, zo blijkt uit de beslissing van Özil om met rugnummer 67 te gaan spelen. In 2011 bezocht hij het dorp nog toen hij onder contract stond bij Real Madrid. De 32-jarige Özil bereikt zaterdag een principeakkoord met Fenerbahçe en neemt zodoende na 7,5 jaar afscheid van Arsenal. Hij zou zijn jawoord hebben gegeven aan een contract tot medio 2024 met Fenerbahçe, met een optie voor nog een seizoen. Naast een jaarsalaris van ongeveer 5 miljoen euro, zou Özil een tekenbonus van naar verluidt 2,5 miljoen euro ontvangen.