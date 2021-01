De Telegraaf: Ajax vindt opening in gesprek met Brian Brobbey

Zondag, 17 januari 2021 om 22:07 • Laatste update: 22:29

Brian Brobbey blijft mogelijk toch bij Ajax. Waar de gesprekken over een nieuw contract de afgelopen weken vastliepen, is er volgens De Telegraaf nu toch een opening gevonden. De achttienjarige spits schuift volgens de krant deze week opnieuw aan in de directiekamer om te praten over het verlengen van zijn aflopende contract.

Ajax wil al geruime tijd verlengen met Brobbey. De cliënt van zaakwaarnemer Mino Raiolo sprak eerder dit seizoen ook uit dat het wel goed zou komen met zijn nieuwe contract. Desondanks zijn beide partijen het nog altijd niet met elkaar eens geworden. Volgens De Telegraaf kan de opvallende wending te maken hebben met het mogelijke vertrek van Klaas-Jan Huntelaar, die naar verluidt op het punt staat om terug te keren naar Schalke 04.

Brobbey werd reeds gelinkt aan Borussia Dortmund en AZ, maar de clubleiding doet er alles aan om hem aan boord te houden. Wanneer hij niet verlengt, kan Brobbey na dit seizoen transfervrij vertrekken bij Ajax. De spits komt de laatste maanden steeds vaker aan spelen toe in de hoofdmacht. Erik ten Hag liet hem debuteren en vlak voor de winterstop kreeg hij in de Champions League-wedstrijd tegen Atalanta zelfs een basisplaats. Zondag kwam hij tegen Feyenoord als invaller binnen de lijnen.

Algemeen directeur Edwin van der Sar liet zondagavond bij Rondo weten dat hij goede hoop heeft op een akkoord met Brobbey. “Als wij met Brian praten, is het prima. We hebben vertrouwen in hem. Dat zie je ook in de minuten die hij krijgt. Op die manier hebben wij hoop dat hij bij ons blijft”, aldus Van der Sar. “In december heeft hij veel gespeeld. Hij viel tegen Atalanta uit met een hersenschudding en dat heeft hem lang gekost. Anders had hij tegen ADO Den Haag en Willem II gewoon gespeeld.”