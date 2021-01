Solo Insigne vanaf eigen helft hoogtepunt bij zesklapper ontketend Napoli

Zondag, 17 januari 2021 om 15:10 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:15

Napoli heeft zondagmiddag fors uitgehaald in de Serie A. De formatie van trainer Gennaro Gattuso liet op eigen veld geen spaan heel van het zeer povere Fiorentina: 6-0. Hirving Lozano tekende voor één van de zes doelpunten van de thuisploeg. De assist op de PSV-speler van de uitblinkende Lorenzo Insigne, die zelf tweemaal het net wist te vinden, was van een grote schoonheid.

Het ontketende Napoli was na 45 minuten spelen al helemaal klaar met Fiorentina, dat door de zeperd de tegenvallende veertiende plaats in de Serie A voorlopig niet verlaat. In de vijfde minuut kwam de bal na een vlot lopende aanval, met Lozano als één van de deelnemers, terecht bij Insigne. Hij twijfelde geen moment en schoof de bal beheerst in de verre hoek: 1-0. Diego Demme tilde de stand in minuut 36 naar 2-0, waarna er opnieuw hoofdrollen waren voor Lozano en Insigne. Laatstgenoemde begon op eigen heflt aan een solo, trok vervolgens naar binnen en gaf een bekeken steekbal op Lozano, die van dichtbij voor de 3-0 tekende. De Mexicaanse aanvaller hield een pijnlijke knie over aan de botsing met doelman Bartlomiej Dragowski, maar hoefde de strijd niet te staken.

In de slotminuut van de eerste helft werd de ramp voor Fiorentina zo mogelijk nóg groter. Piotr Zielinski wist zijn bewaker af te schudden en schoot de bal vervolgens van net buiten het strafschopgebied langs de zichtbaar gefrustreerde Dragowski. In de laatste achttien minuten van de eenzijdige ontmoeting in het San Paolo kwamen er nog twee treffers bij. De niet te stoppen Insigne tekende vanaf de strafschopstip voor het vierde doelpunt van Napoli, waarna Matteo Politano een minuut voor het einde het slotakkoord verzorgde. Vanaf de rand van het strafschopgebied schoot hij de bal in de korte hoek langs de hulpeloze Dragowski. Napoli stijgt naar plaats drie in de Serie A, met 34 punten uit 17 duels, De achterstand op koploper AC Milan bedraagt halverwege de jaargang zes punten.