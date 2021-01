De man die in een Pools café werd bekeken en nu ‘miljoenen’ waard is

Zaterdag, 16 januari 2021 om 14:13 • Daniel Cabot Kerkdijk

VVV-Venlo kijkt reikhalzend uit naar het einde van de winterse transfermarkt. De Noord-Limburgse club heeft immers niemand minder dan de topscorer van de Eredivisie op de loonlijst staan: Georgios Giakoumakis, goed voor zestien goals in zijn eerste zestien duels in de Eredivisie. Technisch manager Stan Valckx hoopt de Grieks A-international pas vanaf de zomer uit te kunnen zwaaien. “Maar een club als VVV heeft niet de luxe om een enorm goed bod zomaar te weigeren”, benadrukt de sportbestuurder tegelijkertijd.

Giakoumakis, 26 jaar, werd vorig seizoen door AEK Athene uitgeleend aan Gornik Zabrze in Polen. Twee spelersmakelaars wezen Valckx vorig jaar op de Griek en dus reisde de bestuurder af naar Polen om de aanvaller in actie te zien. “Ik had een kaart aangevraagd voor de wedstrijd, maar kreeg die vanwege de weinige beschikbare plaatsen vanwege het coronavirus uiteindelijk niet. Ik heb de wedstrijd uiteindelijk in een café bekeken”, vertelt Valckx in gesprek met 1Limburg.

Een dag later vond er een ontmoeting tussen Valckx en Giakoumakis plaats. De Griek, die in een half jaar tijd bij Gornik Zabrze niet verderkwam dan twaalf competitieduels en drie treffers, had zich tot verbazing van Valckx heel erg goed voorbereid. “Georgios noemde namen van spelers van VVV en wist wie er weg zouden gaan en zouden komen. Dat sprak in zijn voordeel. Dat een speler zo goed voorbereid aan een gesprek begint, had ik nog niet vaak meegemaakt.”

VVV maakte twee ton over naar Athene en Giakoumakis tekende voor twee jaar, met een optie voor nog een seizoen. Niemand had verwacht dat het verstandshuwelijk zo’n daverend succes zou worden. “Je kunt het alleen maar hopen”, beaamt Valckx. “Nederland is een paradijs voor aanvallers en jonge spelers. Er wordt bij ons heel aanvallend gevoetbald. In veel andere landen, ook in Griekenland en Polen, gaat het er eerst vooral om geen doelpunt tegen te krijgen.”

“Als VVV een club zou zijn die tijdens een wedstrijd tachtig procent balbezit zou hebben, heb je misschien een andere spits nodig.” Giakoumakis zou na zijn zestien doelpunten inmiddels ‘miljoenen’ waard zijn, zo klinkt het. Valckx onthult niet welke vraagprijs gehanteerd wordt. “Als het bod goed is voor iedereen, gaan we zakendoen. We willen voorkomen dat het koehandel wordt. Georgios gaat gelukkig goed met de situatie om. In zijn bovenkamer zit het gelukkig wel goed.”