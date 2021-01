Verweij: ‘Ik kan me niet voorstellen dat Ajax hem op dit moment gaat verhuren’

Zaterdag, 16 januari 2021 om 10:20 • Laatste update: 10:43

De naam van Quincy Promes wordt de laatste weken in Rusland nadrukkelijk gelinkt aan een terugkeer naar Spartak Moskou. Mike Verweij acht de kans echter klein dat de 29-jarige aanvallende middenvelder annex buitenspeler deze maand vertrekt bij Ajax, zo vertelt hij in de voetbalpodcast van De Telegraaf. De Ajax-watcher van de krant stelt dat hij heeft begrepen dat Spartak geen geld meer kan uitgeven.

“Dat gaat heel hardnekkig rond. Maar het enige dat ik begrepen heb, is dat Spartak Moskou geen geld kan uitgeven. Ze willen alleen huren. Nu gebeuren er bij Ajax momenteel gekke dingen, misschien gaat Huntelaar weg. Maar ik kan me niet voorstellen dat Ajax Promes op dit moment gaat verhuren”, zo geeft Verweij te kennen. Spartak versterkte zich eerder deze maand al met Jorrit Hendrix, voor wie naar verluidt 700.000 euro wordt overgemaakt naar PSV.

“Ik vind Promes achter de spits geen goed idee”, zo haakt collega Valentijn Driessen in over Promes. “De verfijnde techniek in de kleine ruimte ontbreekt, dat is wat je bij Ajax op die positie nodig hebt. Dan moet je ook nog het overzicht bewaren, om je spits en je buitenspelers te bedienen of zelf ergens het gaatje te zoeken. Zijn beste tijd heeft hij gehad als linksbuiten, terwijl Ziyech als rechtsbuiten speelde en hij naar binnen schoof naar de tweede paal waar alle balletjes op zijn voet terechtkwamen.”

Driessen is meer te spreken over Antony. “Hij legt ze gewoon bij Haller op zijn hoofd, tegen PSV was hij ook nadrukkelijk aanwezig. Hij heeft een waanzinnig rendement voor een rechtsbuiten die pas een halfjaar in Nederland rondloopt. Neres raakte in het eerste halfjaar geen bal. Een exceptioneel talent”, zegt de chef voetbal van De Telegraaf. Mogelijk haalt Ajax spoedig nog een Braziliaan binnen, want de Amsterdammers werden de afgelopen tijd gelinkt aan Brenner. De 21-jarige spits speelt voor het Braziliaanse São Paulo, waar Antony eveneens van afkomstig is.

“Er is geen streep doorheen gezet, maar ik heb begrepen dat er meerdere spelers in beeld zijn als Klaas-Jan Huntelaar vertrekt. Ik weet nog niet wie. Ik heb wel een naam gehoord, maar ik vind het te link die nu al te noemen. Als ik met hagel ga schieten, word ik daar straks weer mee om de oren geslagen”, stelt Verweij. De Ajax-watcher van De Telegraaf zegt dat men er van uitgaat dat Brian Brobbey mogelijk deze maand nog vertrekt, aangezien hij in het bezit is van een aflopend contract en er voorlopig nog geen overeenstemming is bereikt over een nieuwe verbintenis.

Lassina Traoré wordt begeerd door Wolverhampton Wanderers en West Ham United, maar Ajax laat hem deze maand in ieder geval niet gaan. “Ajax is zich nu al aan het oriënteren voor een eventueel vertrek van Huntelaar. Dan komt er echt een nieuwe spits”, zegt Verweij. Huntelaar kan terugkeren naar zijn oude liefde Schalke 04. “Ze richten zich vooral op een spits, je moet heel scherp zijn. Het kan niet zo zijn dat Huntelaar vertrekt en dat je geen alternatief hebt. Als Brobbey en Huntelaar weggaan en je haalt niks terug, lever je een spits in.”