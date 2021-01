Edwin van der Sar reageert: ‘Een ware legende, een van de grootsten’

Vrijdag, 15 januari 2021 om 18:01 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:14

Nu duidelijk is geworden dat Wayne Rooney definitief afzwaait als profvoetballer, reageren oud-ploeggenoten op sociale media massaal op zijn afscheid. De topscorer aller tijden van de nationale ploeg van Engeland is permanent aangesteld als trainer van Derby County, nadat hij op interim-basis de honneurs waarnam na het ontslag van Phillip Cocu in november.

De grootste successen beleefde hij als speler van Manchester United. Op Old Trafford veroverde de aanvaller onder meer vijf landstitels en de Champions League. Verder kwam Rooney in zijn loopbaan uit voor Everton en DC United, met daarnaast 120 interlands (53 doelpunten) in het shirt van Engeland. De nieuwe manager van Derby County, de huidige nummer 22 van de Championship, heeft 764 wedstrijden (313 doelpunten) als profvoetballer achter zijn naam.

Edwin van der Sar, oud-keeper van Manchester United en tegenwoordig algemeen directeur van Ajax, noemt Rooney op sociale media een 'ware legende van Manchester United'. "Een van de allergrootsten, een fijne ploeggenoot en een fantastische doelpuntmaker", zo bestempelt Van der Sar de 35-jarige Engelsman. "Een goed pensioen toegewenst, Wayne Rooney. Geniet van je carrière na het voetbal. Al het beste gewenst in je leven als trainer." Voormalig collega-international Steven Gerrard noemt het een eer om samen met Rooney op het veld te hebben gestaan. "Een geweldige speler en ook een fantastische man."

Rio Ferdinand plaatst op Instagram een video waarin hij zijn herinneringen aan Rooney ophaalt. "Wat een carrière heeft deze jongen gehad. Ik zag hem als zestien- of zeventienjarige al spelen. Nadat we samen op het veld stonden bij Engeland, zei ik tegen zijn ouders: 'Zorg dat hij naar Manchester United gaat.' Ze keken me aan en moesten lachen, maar uiteindelijk kwam hij. Hij heeft het allemaal gedaan. Een bizar aantal doelpunten gemaakt, wereldgoals gemaakt vanuit alle hoeken en standen, een goede passer, agressief, gepassioneerd, werklust, een teamspeler... En hij heeft veel prijzen gepakt."

"Nu hij stopt als voetballer, zal hij de waardering krijgen. Ik denk dat hij nu niet het respect krijgt dat hij verdient. Wat een speler. Niemand kan eraan twijfelen dat hij van wereldklasse is. Als wij met Manchester United de wereld over gingen, was hij geliefder dan hij hier in Engeland was", aldus Ferdinand, die zijn video met een humoristische tekst begeleidt: 'P.s. Will u pick me up in the morning pal....?' Het is een verwijzing aan een oude tweet van Rooney uit april 2011, waarin hij Ferdinand vroeg of hij hem moest ophalen om samen naar de club te gaan. 'Hi rio do u want picking up in the morning pal', schreef Rooney in een tweet die mogelijk bedoeld was als persoonlijk bericht.

Ook spelers die zelf nog actief zijn, reageren massaal. Juan Mata plaatst een foto waarop hij met Rooney overlegt op het veld over een spelsituatie. De bijbehorende tekst is eveneens humoristisch van aard: "Wayne, je bent een LEGENDE en ik zal altijd dankbaar zijn dat ik met je heb kunnen spelen." "Ok, Juan." "Nee, echt. Dank voor alles, Wazza. Ik ben enorm trots om te kunnen zeggen dat ik met een legende als jij hebt gepeeld." "Ok, prima, Juan. Ik neem deze vrije trap." "Hmm, ok."

"Aan een van de allergrootsten. Aan mijn held. Het was een droom die uitkwam om met jou te spelen", schrijft Marcus Rashford, die samen met Rooney het shirt van Manchester United droeg. "Gefeliciteerd met je ongelooflijke carrière." Harry Maguire vult aan: "Wat een speler. Een goed pensioen gewenst, legende." Andy Carroll, collega-international van Engeland: "Het was een absolute eer om mét en tegen een van de grootsten aller tijden te spelen." Manchester United, de club waarmee Rooney zijn grootste successen boekte, wenst hem het beste. "Bedankt voor alle herinneringen." Timothy Fosu-Mensah: "Dankbaar om met je gespeeld te hebben. Geniet van je pensioen en succes met het volgende hoofdstuk."