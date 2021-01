Tottenham Hotspur komt tot nieuw en ‘frustrerend’ inzicht over Dele Alli

Donderdag, 14 januari 2021 om 21:11

Tottenham Hotspur lijkt af te zien van het verhuren van Dele Alli aan Paris Saint-Germain, zo meldt de Daily Mail. De middenvelder komt dit seizoen nauwelijks voor in de plannen van José Mourinho, waardoor een winters vertrek op huurbasis voor de hand zou liggen. Toch hebben the Spurs besloten hun pupil tot het einde van dit seizoen binnenboord houden, mede vanwege het feit dat Giovani Lo Celso voorlopig nog geblesseerd aan de kant staat.

Tot aan de start van de huidige jaargang was Alli een vaste waarde op het middenveld van Tottenham, maar dit seizoen kwam hij pas 239 minuten in actie. Een winters vertrek van de Engels international leek zodoende de beste oplossing. Onder meer PSG en Arsenal zouden al concrete interesse getoond hebben in de diensten van de 24-jarige middenvelder. Zijn werkgever wil, uit angst dat er in het restant van het seizoen een te smalle selectie beschikbaar is, nu alsnog een stokje steken voor een mogelijk vertrek. De Daily Mail voorspelt dat het nieuws tot 'grote frustratie' zal leiden bij Alli.

De vele corona-uitbraken in de Premier League brengen de nodige personele problemen met zich mee voor de clubs. Bovendien is de speelkalender in het restant van het seizoen overvol, waardoor het hebben van een brede selectie volgens Tottenham een vereiste is om te kunnen presteren. Door de aanhoudende blessure van Lo Celso wordt de spoeling echter wel erg dun op het middenveld van de Londenaren. Daardoor lijkt Tottenham nu terug te komen op de beslissing om Alli elders te stallen, al wil dat niet zeggen dat hij ook daadwerkelijk aan spelen toe gaat komen.

De kille relatie tussen Mourinho en Alli bereikte in december een nieuw dieptepunt. Alli kreeg van zijn manager in de EFL Cup tegen Stoke City (1-3 winst) een zeldzame basisplek, maar hij werd vlak na de gelijkmaker van de thuisploeg gewisseld, tot woede van de middenvelder zelf. Mourinho haalde na afloop op de persconferentie hard uit naar zijn pupil. "Ik was boos, ja", aldus de Portugese oefenmeester. "Ik vind dat een speler in zijn positie het team moet verbinden en dingen moet creëren, en dan bedoel ik niet het creëren van problemen voor zijn eigen team."