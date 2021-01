Van Ruud Hesp naar Riqui Puig: ‘Koeman vroeg wie de vijfde wilde nemen’

Barcelona plaatste zich woensdagavond laat met de nodige moeite voor de finale van de Spaanse Super Cup. Het team van trainer Ronald Koeman had in Córdoba een strafschoppenserie nodig om Real Sociedad te verslaan, daar 120 minuten voetbal mede dankzij een doelpunt van Frenkie de Jong een gelijke stand van 1-1 hadden opgeleverd. Marc-André ter Stegen keerde twee strafschoppen, zag hoe Willian José op de paal schoot en uiteindelijk was het nota bene Riqui Puig die Catalanen naar de finale schoot: 2-3. Het talent krijgt dit seizoen niet veel speeltijd van de Nederlander en staat ook deze maand op de nominatie om verhuurd te worden.

Puig deed de gehele verlenging mee en vroeg zelf om de vijfde strafschop te nemen. “Ik had vier namen op mijn papiertje staan en uiteindelijk vroeg ik wie de vijfde wilde nemen om te winnen. Dat was Riqui”, vertelde Koeman. “Dat was een grote verantwoordelijkheid en hij bracht het er goed van af.” Frenkie de Jong, Ousmane Dembélé, Miralem Pjanic en Antoine Griezmann waren respectievelijk de eerste vier strafschoppennemers van Barcelona, maar alleen Dembélé en Pjanic troffen doel vanaf elf meter.

Riqui Puig schiet FC Barcelona naar de finale van de SuperCopa ??#ZiggoSport #SuperCopa #RSOFCB pic.twitter.com/Oi0EezWbOF — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 13, 2021

“Koeman koos de eerste vier spelers uit en ik was de eerste die zei dat hij de vijfde wilde nemen. Toen ik de bal pakte wist ik dat hij erin zou gaan”, lichtte Puig zelf na afloop toe. “Ik was overtuigd van mezelf. Ik wist van tevoren niet waar ik de bal zou schieten, maar als je eenmaal daar staat moet je hard schieten en geloof in jezelf hebben.” De strafschoppenreeks had ook anders kunnen aflopen. “Als Antoine had gescoord, hadden we eerder gewonnen. Maar ik ben blij met het doelpunt, het bereiken van de finale en hoe we ons als team hebben laten zien. Het is verdiend.”

Het is geen makkelijk seizoen voor het talent. “Ik heb mijn glimlach nooit verloren. Als Koeman mij minuten geeft, doe ik er alles aan om het te laten zien. Als ik een paar wedstrijden niet speel, verlies ik de illusie niet. Ik heb altijd al bij het eerste elftal van Barcelona willen zitten en daarom ga ik zeker nu niet de handdoek in de ring gooien”, benadrukte de middenvelder, die zich nu met Barcelona gaat voorbereiden op een finale tegen Real Madrid of Athletic Club in Sevilla.

Het was pas de eerste officiële strafschoppenserie van Barcelona sinds de finale van de Copa del Rey in 1997/98. De eindstrijd tegen Real Mallorca eindigde toentertijd in 1-1 en in de strafschoppenserie kwam het team van Louis van Gaal als winnaar uit de strijd. Na treffers van Rivaldo, Giovanni, Albert Celades, Juan Antonio Pizzi, Roger, Figo, Óscar en Michael Reiziger was het Ruud Hesp die de strafschop van Xavier Eskuza stopte en Barcelona naast de landstitel ook de beker bezorgde.