Bal op de paal van Son wordt Tottenham fataal tegen laagvlieger

Woensdag, 13 januari 2021 om 23:05 • Jeroen van Poppel

Tottenham Hotspur is er woensdagavond niet in geslaagd om af te rekenen met Fulham. De ploeg van manager José Mourinho was weliswaar de bovenliggende partij en kwam op voorsprong, maar kon niet voorkomen dat Fulham in de tweede helft terugkwam: 1-1. Extra zuur voor the Spurs, waar Steven Bergwijn ontbrak vanwege vermoedelijk een blessure, was dat Heung-Min Son twee minuten voor de gelijkmaker de paal raakte. Tottenham blijft steken op een teleurstellende zesde plek, terwijl Fulham op de achttiende plek een punt koestert.

In de vijfde minuut viel Sergio Reguilón uit frustratie op zijn knieën, nadat de vleugelverdediger twee kansen had gemist. Hij kreeg de bal na een mislukt schot terug in de rebound en vuurde de tweede richting de bovenhoek, maar raakte de lat. Even later ging André-Frank Zambo Anguissa aan de overzijde van het veld makkelijk langs Moussa Sissoko, waarna doelman Hugo Lloris redding bracht op de poging vanbinnen de zestien door de middenvelder van Fulham.

Beide ploegen durfden aan te vallen, maar het was vervolgens Tottenham dat de beste kansen kreeg. Heung-Min Son dacht te scoren uit een kopbal, maar Alphonse Areola bracht knap redding. De goalie van Fulham had een minuut later echter geen antwoord op een zweefkopbal van Harry Kane, die na een goede voorzet van Reguilón de verre hoek vond: 1-0. Even later miste Kane een nieuwe goede kopkans, terwijl Fulham pech had dat een omhaal van Ruben Loftus-Cheek net naast vloog.

Vlak na rust probeerde Kenny Tete, die in de basis startte bij Fulham, het verrassend uit een hoek waar een voorzet meer voor de hand lag; de rechtsback raakte het zijnet. Verderop in de tweede helft had Son de wedstrijd in het slot kunnen gooien, toen de Zuid-Koreaan razendsnel wegsprintte achter de defensie van Fulham. Son zag zijn rollertje echter op de paal belanden. Twee minuten later sloegen de Londenaren toe. Ademola Lookman haalde op links de achterlijn en zag zijn voorzet knap binnengekopt worden door Ivan Cavaleiro: 1-1. Tottenham zette daarop opnieuw aan. Reguilón dacht op aangeven van Son binnen te tikken, maar laatstgenoemde stond buitenspel in de aanloop en zag het doelpunt afgekeurd worden.