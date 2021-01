Georgios Giakoumakis dendert door richting topscorerstitel

Woensdag, 13 januari 2021 om 21:59 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 22:10

VVV-Venlo heeft woensdagavond, drie dagen na de 2-1 zege op Willem II, dankzij Georgios Giakoumakis fors uitgehaald. Het team van Hans de Koning zegevierde met 1-4 bij ADO Den Haag dankzij een kwartet aan doelpunten van absolute smaakmaker Giakoumakis, die zijn status als topscorer van de Eredivisie aanzienlijk heeft verstevigd. Het is voor het eerst dat ADO in elf thuisduels op rij in de Eredivisie niet tot winst komt: de teller van de Hagenaren stond tot woensdag op tien thuisduels op rij zonder zege, net als in 1991.

Het duel in de Hofstad begon liefst tien minuten later dan gepland: het tenue van doelman Luuk Koopmans van ADO leek te veel op de shirts van de spelers van VVV. Zes minuten na de aftrap kreeg de thuisploeg ook nog eens een domper te verwerken: na een overtreding van Shaquille Pinas wees scheidsrechter Jannick van der Laan naar de stip en tekende Giakoumakis vanaf elf meter voor de 0-1. Elk van de laatste zeven schoten van de topscorer van de Eredivisie op doel was ook meteen goed voor een doelpunt.

In het restant van het eerste bedrijf had VVV weinig moeite om de voordelige marge te behouden. ADO probeerde een gaatje in de Venlose defensie te vinden, maar het ontbrak bij het team van Ruud Brood aan creativiteit. Opvallend was dat het geen harde eerste helft was, maar Van der Laan toch drie keer naar zijn borstzak greep. Na de vroege gele kaart voor Pinas gingen ook Joshua John, Vito van Crooij en Boy Kemper op de bon.

In het eerste kwartier na rust ging het duel op en neer, met kansen voor Simon Janssen, Vicente Besuijen en John. Het maken van doelpunten was echter alleen aan Giakoumakis besteed: na 58 minuten kreeg Koopmans nog wel zijn hand de tegen de kopbal van de Griek, maar het was niet voldoende om doelpunt nummer veertien van de spits te voorkomen. ADO kon nog geen tien minuten later toch nog iets terugdoen, toen een inzet van Daryl Janmaat tegen de paal ging en de rebound door Samy Bourard werd benut.

Giakoumakis zorgde ervoor dat VVV zich geen zorgen over de afloop van de wedstrijd hoefde te maken. Na een misser van Pinas kon Yahcuroo Roemer er op rechts vandoor en hij zag hoe Giakoumakis zijn voorzet doeltreffend afrondde: 1-3. Het zestiende doelpunt van de Griek kwam vanaf elf meter tot stand en niet veel later werd hij door De Koning een publiekswissel zonder aanwezige supporters gegund. Giakoumakis is pas de tweede VVV'er ooit met vier treffers in een Eredivisie-duel, na Hans Sleven in 1959.