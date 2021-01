Ploeggenoot voelt connectie met Ziyech: ‘Hakim en ik voelen elkaar goed aan’

Woensdag, 13 januari 2021 om 14:11 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:43

Callum Hudson-Odoi is van mening dat het goed klikt tussen hem en Hakim Ziyech, zo vertelt de aanvaller op de clubwebsite van Chelsea. Het tweetal was belangrijk in de FA Cup-wedstrijd tegen Morecambe (4-0 winst), waarbij Ziyech kort na rust de assist verzorgde op de 3-0 van Hudson-Odoi. De aanvaller had in de eerste helft al een assist voor zijn rekening genomen toen Mason Mount de score opende na een kwartier spelen.

Ziyech stuurde zijn ploeggenoot vijf minuten na rust weg met een lob over de verdediging, waarna Hudson-Odoi de bal aannam en met enig fortuin achter doelman Mark Halstead van Morecambe werkte. “Hakim en ik voelen elkaar goed aan. We kennen elkaars capaciteiten en weten wat we kunnen verwachten van elkaar. Toen hij de bal ontving zette ik meteen een loopactie in omdat ik weet dat hij in staat is om die passes te geven.” Chelsea wist het duel uiteindelijk met overtuigende cijfers te winnen en verzekerde zich daarmee van de vierde ronde in het FA Cup-toernooi.

Het was voor de ploeg van manager Frank Lampard een lichte opsteker, nadat in de Premier League slechts één van de laatste zeven wedstrijden werd gewonnen. Hudson-Odoi moet het dit seizoen voornamelijk doen met invalbeurten en kwam tot dusver slechts acht keer in actie namens de ploeg van Lampard. “Niemand is een perfecte speler”, vertelt de Engels international. “Er zijn altijd gebreken en je wilt je iedere dag verbeteren. Ik wil mezelf blijven ontwikkelen, door thuis video’s te kijken of te leren van de trainer. Hij weet wat te doen en wat goed is voor mij.”

Chelsea, dat is weggezakt naar de negende plek op de ranglijst in de Premier League, neemt het aanstaande zaterdag op tegen stadsgenoot Fulham. “Het is belangrijk dat we het spel van afgelopen zondag doortrekken, wedstrijden gaan winnen en hopelijk een goede serie kunnen neerzetten. Ik heb het gevoel dat we de overwinning van zondag nodig hadden om te laten zien welke houding en mentaliteit nodig is om wedstrijden te winnen”, besluit Hudson-Odoi.