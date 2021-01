Situatie van Joshua Zirkzee bij Bayern München lijkt volledig te keren

Woensdag, 13 januari 2021 om 13:20 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:29

Joshua Zirkzee maakt woensdagavond deel uit van de wedstrijdselectie van Bayern München voor het bekerduel met Holstein Kiel, weet BILD te melden. De keuze van Hansi Flick om Zirkzee op te nemen in de selectie is opmerkelijk, aangezien de trainer de voorbij weken liet doorschemeren dat de negentienjarige Nederlandse spits voorlopig niet in de plannen voorkomt bij de regerend landskampioen. Daarnaast liep de Nederlander afgelopen weekend tegen een rode kaart aan bij het beloftenelftal en werd hij de voorbije weken met verschillende clubs in verband gebracht.

Het is al een aantal weken rumoerig rond de jonge aanvaller. BILD schreef vorige week dat Zirkzee zich voorlopig moest bewijzen bij de Onder-23, omdat hij zich niet voor honderd procent zou inzetten en Flick zich stoorde aan zijn gedrag op Instagram. Zijn naam werd enkele dagen eerder nog gelinkt aan Eintracht Frankfurt, 1. FC Köln en Heracles Almelo. Hij bewees zichzelf afgelopen weekend echter een slechte dienst door tegen een fikse schorsing aan te lopen. Het ging mis, toen de jeugdinternational in de 27ste minuut van het duel tussen de beloften van Bayern en stadgenoot 1860 München met zijn schoen het gezicht van doelman Marco Hiller raakte. Het gevolg was een bloedende Hiller en een schorsing voor Zirkzee.

De Duitse voetbalbond legde de centrumspits een schorsing op van drie wedstrijden, waardoor de Nederlander de komende weken niet in actie komt in de 3. Bundesliga en de Bundesliga. De DFB Pokal wordt door de Duitse bond niet meegenomen in de schorsing en dus maakt de negentienjarige aanvalsleider aanspraak om woensdagavond weer speelminuten te maken bij de A-selectie van Bayern. De laatste keer dat dat gebeurde was op 31 oktober, toen Flick hem in de uitwedstrijd bij Köln een half uur voor het einde binnen de lijnen bracht voor Eric Maxim Choupo-Moting. Choupo-Moting is nu geblesseerd, waardoor Flick een beroep moet doen op Zirkzee als stand-in voor Robert Lewandowski.

BILD meldde eerder deze week dat Zirkzee zich door de rode kaart in een lastig parket had gebracht met het oog op een mogelijke transfer. Eintracht zou niet langer geïnteresseerd zijn in een huurdeal voor de aanvaller en lijkt zich te gaan versterken met Luka Jovic, die tot het einde van het seizoen moet worden gehuurd van Real Madrid. “We verwachten dat hij laat zien wat hij kan en zich opstelt in dienst van het team”, vertelde Flick onlangs over de situatie van Zirkzee. “Hij is sterk voor het doel, kan goed afwerken en is dynamisch. Dat moet hij ook bij de Onder-23 laten zien.”