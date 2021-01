Ontketende Mühren opnieuw in de prijzen; De Jong beste trainer

Woensdag, 13 januari 2021 om 11:00 • Rian Rosendaal

In de Keuken Kampioen Divisie zijn de winnaars van de individuele Bronzen Kampioensschilden van de tweede periode woensdag bekendgemaakt. Almere City FC-aanvaller Thomas Verheydt is uitgeroepen tot Beste Speler, terwijl Henk de Jong van koploper SC Cambuur is verkozen tot Beste Trainer. Het blijft echter niet alleen bij een prijs voor De Jong in Leeuwarden, want Robert Mühren mag zich topscorer van de tweede periode noemen.

De uitslagen van de verkiezing Beste Speler en Beste Keeper zijn gebaseerd op stemmen van de trainers en aanvoerders van clubs in de Keuken Kampioen Divisie én op stemmen van de supporters. Verheydt kreeg de meeste stemmen en ontvangt daarom voor de eerste keer in zijn loopbaan het Bronzen Kampioensschild. De andere genomineerden waren Karim Loukili (Helmond Sport), Giovanni Korte (SC Cambuur) en Elías Már Ómarsson (Excelsior Rotterdam), maar deze drie spelers legden het dus af tegen de spits van Almere City FC.

Jay Gorter was in de afgelopen periode de beste doelman in de Keuken Kampioen Divisie. De keeper van Go Ahead Eagles kreeg in de verkiezing meer stemmen dan zijn concurrenten Sonny Stevens (SC Cambuur), Michael Woud (Almere City FC) en Bo Geens (TOP Oss). Gorter werd in de eerste periode ook algenomineerd voor de prestigieuze prijs, maar werd destijds verslagen door NAC Breda-keeper Nick Olij. De eretitel valt hem nu dus wél ten deel. Het Bronzen Kampioensschild voor het Beste Talent gaat naar Micky van de Ven. De verdediger van FC Volendam treedt in de voetsporen van onder meer Nacer Chadli, Dries Mertens en Frenkie de Jong, die de prijs in het verleden ook wisten te veroveren.

De Jong gaat met Cambuur vol voor promotie richting de Eredivisie. De Friezen wisten voor de tweede keer op rij de periodetitel te veroveren in de Keuken Kampioen Divisie, waardoor de titel Beste Trainer aan de Cambuur-coach is toegekend. Voorafgaand aan het eerstvolgende duel van de lijstaanvoerder, met Jong PSV van vrijdagavond, krijgt De Jong de prijs uitgereikt. Ook Mühren zal dan in het zonnetje worden gezet. Met tien treffers bleef de Cambuur-spits de concurrentie ruim voor. Múhren werd al tweemaal eerder topscorer van een periode, naast twee keer een uitverkiezing tot Beste Speler. De aanvaller is momenteel de topscorer in de Keuken Kampioen Divisie met achttien treffers.