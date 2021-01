Zenden prijst ‘trainingsbeest’ van PSV: ‘Hij doet me denken aan Lampard’

Woensdag, 13 januari 2021 om 10:25 • Laatste update: 11:44

Boudewijn Zenden is bij PSV onder de indruk geraakt van Eran Zahavi. De Israëlische spits heeft het niet makkelijk gehad in zijn eerste halfjaar in Nederland; mede door het coronavirus en een blessure kwam hij in de eerste seizoenshelft moeizaam uit de verf. "Hij is in het begin zoekende geweest, kwam vanuit een andere competitie en raakte vervolgens even geblesseerd", aldus Zenden, als spitsentrainer verbonden aan PSV, bij Langs de Lijn op NPO Radio 1.

Zahavi kwam in de Eredivisie in de eerste seizoenshelft slechts tot een doelpunt in zes wedstrijden. Zondag begon hij vanuit de basis in de topper tegen Ajax en scoorde hij twee keer in de eerste twintig minuten van de wedstrijd. “Het is een ervaren speler die in het verleden veel goals heeft gemaakt. En dan kunnen mensen wel zeggen dat het in Israël of China was, maar je zult ze toch moeten maken”, aldus Zenden over Zahavi, ex-spits van onder meer Maccabi Tel Aviv en Guangzhou R&F.

Ondanks de tegenslagen in zijn eerste halfjaar bij PSV bleef hij gemotiveerd om te slagen, zag Zenden. “Want als je ziet hoe hij traint. Hij weet wat hij wil. Hij is ook altijd extra aan het afwerken na de training. Zahavi is echt een trainingsbeest”, stelt Zenden. “Hij doet mij denken aan Frank Lampard. Die bleef na de training ook altijd nog met een zak met twintig ballen achter op het veld, dan ging hij op het doel schieten. Dan is het geen verrassing dat het in de wedstrijd eruit komt. Als je investeert, betaalt het zichzelf terug.”

Zahavi vormde zondag een koppel met Donyell Malen in de voorhoede. Bij beide doelpunten was Malen de aangever. "Dat sprong er echt uit", aldus Zenden. "Ze weten elkaar goed te vinden. Dat is ook winst die we behaald hebben." De verwachting is dat Malen en Zahavi vanavond in de wedstrijd tegen AZ opnieuw samen in de aanval staan. De wedstrijd tussen PSV en de Alkmaarders begint om 18.45 uur.

Vermoedelijke opstelling PSV volgens het Algemeen Dagblad: Mvogo; Dumfries, Teze, Boscagli, Max; Sangaré, Rosario; Ihattaren, Gakpo; Malen, Zahavi.