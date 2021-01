Ketchup-theorie Van Nistelrooij compleet nieuw voor Bakis: ‘De wat?’

Woensdag, 13 januari 2021 om 08:50 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:02

Voor Sinan Bakis was het een magische dinsdagavond. Na vijftien speelronden in de Eredivisie droog te hebben gestaan kwam de 26-jarige aanvaller eindelijk tot zijn eerste doelpunt voor Heracles Almelo in competitieverband. Bakis sloot duel met FC Emmen (4-0) zelfs af met een hattrick. Na afloop werd de held van Heracles geconfronteerd met de ketchup-theorie van oud-aanvaller Ruud van Nistelrooij.

"Ken je de ketchup-theorie?", zo luidde de vraag van de verslaggever van ESPN. "De wat?", was het antwoord van de verbaasde Bakis. Vervolgens komt er een uitleg van de ooit door Van Nistelrooij naar voren gebrachte theorie. "Hij zei: 'Als de eerste goal eenmaal valt, dan komt de rest er als ketchup uit." De theorie klonk Bakis als muziek in de oren. "Ja, ja, zo denk ik er ook over." De Heracles-spits is overigens de eerste speler van Turkse afkomst in bijna vijf jaar tijd die een hattrick weet te produceren. Enes Ünal was in augustus 2016 namens FC Twente de laatste speler die dat voor elkaar kreeg.

Sinan Bakis ?? ketchuptheorie pic.twitter.com/SLEWcq8fTp — ESPN NL (@ESPNnl) January 12, 2021

Bij Bakis heerste er dinsdagavond vooral opluchting. Het lange wachten op doelpunten werd eindelijk beloond. "Ik had meer moeten scoren, maar na die eerste goal viel eindelijk die last van mijn schouders", zo klonk het in gesprek met Voetbal International. "Als je zó lang niet scoort, voel je de druk steeds verder opbouwen. Ik voel me nu geweldig, ik ga zo mijn ouders bellen. Die zitten in Duitsland en kijken al mijn wedstrijden. Zij zullen nog blijer dan ik zijn. Mijn telefoon zal helemaal vol staan zo."

Trainer Frank Wormuth was zeer blij voor de trefzekere Bakis. "Op de trainingen scoorde hij altijd wel en hij werkt hard voor de ploeg. Hij kreeg de kansen ook wel, maar nu gingen de ballen er ook eindelijk in. Ik ben blij voor hem, het was zijn avond, maar één zwaluw maakt nog geen zomer. Nu moeten we hopen dat hij vaker gaat scoren." Silvester van der Water, aangever bij de tweede treffer, keek niet op van de hatrrick van Bakis. "'Je gaat het niet geloven, maar ik heb voor de wedstrijd gezegd tegen Rai Vloet dat Sinan een hattrick zou maken, echt waar! Ik ben superblij voor hem."